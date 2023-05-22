Шер, отпраздновавшая 77-летие, рассказала, как воспринимает свой возраст

Шер не знает, когда почувствует себя старой.

Американская легенда музыки Шер отметила свое 77-летие, и по этому поводу поделилась в Twitter размышлениями по поводу даты в паспорте и отношения к возрасту.

"Хорошо, кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, когда я почувствую себя старой. Это смешно. Я постоянно слышу эти цифры, но, честно говоря, не могу их понять. Что делать? У меня дислексия, и мне трудно", – написала она в соцсети. Также артистка поблагодарила всех, кто дочитал пост, отметив, что Twitter для нее сложнее, чет TwittВot.

Фото: Twitter Cher

На вечеринке по случаю дня рождения Шер была одна, без пары. Однако, по словам друзей, певица не имеет недостатка в поклонниках. Всего несколько недель назад она рассталась со своим молодым бойфрендом, 37-летним Александром Эдвардсом, но близкие к ней люди говорят, что они до сих пор испытывают сильные чувства друг к другу.

Источник из окружения Шер рассказал журналистам, что легендарная исполнительница (урожденная Шерилин Саркисян) время от времени встречалась с Александром, вызывая слухи о возможном воссоединении.

"Шер переменчива. И каждую минуту она меняет свое мнение. На самом деле она действительно заботится о себе, и теперь, когда она ближе к своим детям, она хочет больше стабильности в своей жизни. Хотя сейчас это не так, никто из ее ближайшего окружения не удивится, увидев их снова вместе", – подчеркнул инсайдер.

Описывая подготовку вечеринки, друг звезды добавил:

"Ее главный дизайнер украшений и свечей Лори Родкин надеялась устроить частную вечеринку с некоторыми из самых близких друзей Шер, ее детьми, ее сестрой Джорджанной Лапьер и ее мужем, а также с разными друзьями, которые у нее всегда были"

Кто из пары инициировал разрыв после шести месяцев знакомства, до сих пор неясно. Несмотря на многочисленные слухи, влюбленные не были помолвлены. Слухи об этом появились после того, как артистка показала массивное бриллиантовое кольцо, которое Эдвардс подарил ей на Рождество.

Шер дважды разведена и имеет 53-летнего сына-трансгендера Чаза Боно, от ее покойного бывшего мужа Сонни Боно, который умер в 1998 году в возрасте 62 лет. Сонни получил тяжелые травмы, катаясь на лыжах.

А с 1975 по 1978 год Шер была замужем за покойным певцом Греггом Оллманом, который умер в 2017 году в возрасте 69 лет.

Ранее Фокус писал, что Шер анонсировала мировое турне в конце 2023 года.