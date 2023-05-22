79-летний Роберт Де Ниро официально представил свою возлюбленную (фото)

У актера и его девушки Тиффани Чен недавно родился первый общий ребенок.

79-летний американский актер Роберт Де Ниро впервые официально представил свою возлюбленную Тиффани Чен. Об этом пишет TMZ.

Голливудский актер и его девушка посетили вечеринку Vanity Fair x Prada на Каннском кинофестивале-2023 в отеле дю Кап-Эден-Рок во Франции.

На вечеринке на Лазурном побережье пара, у которой недавно родился общий ребенок, дочь Джиа Вирджиния Чен Де Ниро, была одета в темные костюмы: Де Ниро был в классическом черном смокинге, а Чен продемонстрировала total-black образ с зеленой сумочкой на плече и солнцезащитными очками.

В настоящее время актер находится в Каннах на премьере своего последнего проекта "Убийцы лунного цветка", получившего девятиминутные овации во время ежегодного кинофестиваля.

Ранее в тот же день Де Ниро позировал на красной дорожке со своими коллегами, в частности Леонардо Ди Каприо и Мартином Скорсезе.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

Де Ниро впервые рассказал, что стал отцом Джии во время встречи с ET Canada, где он исправил интервьюера, который спрашивал о его шести детях, сказав, что у него "на самом деле семь". У актера есть еще шесть детей от предыдущих отношений.

Тренер Тиффани Чен и звезда фильма "Таксист" познакомились на съемках картины "Стажер" и долго скрывали свои романтические отношения.

Роберт Де Ниро Фото: Getty Images

Напомним, Роберт Де Ниро отправился на прогулку со старшим сыном.

Также Фокус писал о первых фото седьмого ребенка 79-летнего Роберта Де Ниро.