Эль Фаннинг превзошла все свои наряды в образе от Paco Rabanne

Актрису нельзя было не заметить в этом единственном в своем роде металлическом платье.

25-летняя американская актриса Эль Фаннинг появилась на вечеринке в Каннах, организованной модным домом Paco Rabanne, в роскошном вечернем платье. Фотографиями смелого образа знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Фаннинг, которая регулярно посещает Каннский фестиваль с раннего подросткового возраста, всегда появляется на красной дорожке в невероятных образах. Однако сейчас, возможно, звезда "Малефисенты" превзошла себя.

Ансамбль актрисы состоял из смелого серебристого платья от Paco Rabanne с металическими накладками на груди и чокером, который соединял вырез с юбкой. Свой образ Эль дополнила подходящими серебряными туфлями на шпильке. Звезда оставила волосы распущенными и сделала легкий макияж.

Эль Фаннинг Фото: Instagram @ellefanning

"Теперь THISSSSS — это вечернее платье @pacorabanne", — написала Фаннинг в подписи к публикации.

Напомним, Эль Фаннинг сфотографировали, когда она выходила из отеля Martinez на третий день 76-го Каннского кинофестиваля в идеальном летнем платье.

Ранее Фокус писал, что Эль Фаннинг позировала перед открытием Каннского фестиваля в восхитительном платье.