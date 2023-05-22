Памелу Андерсон заметили в компании таинственного мужчины (фото)

Памела Андерсон в комфортном образе прогулялась в Малибу.

55-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон была замечена на прогулке с таинственным мужчиной. Звезду сфотографировали по пути в Malibu Country Mart. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Спасателей Малибу" продемонстрировала вневременное чувство стиля в классической белой футболке и паре мешковатых светлых джинсов. Ансамбль Андерсон дополнила парой бежево-белых кроссовок и черными солнцезащитными очками. Свои взлохмаченные волосы актриса оставила распущенными, когда отправилась за покупками в приморский торговый центр.

Ее спутник выбрал для выхода белую футболку, синие шорты и бежевые кроссовки. Белая кепка и черные солнцезащитные очки завершили образ мужчины. В руках он держал большую черную сумку.

Напомним, Памела Андерсон, которая после шести браков так и не смогла построить счастье с мужчинами, нашла утешение в своих сыновьях. Она является матерью 26-летнего Брэндона Томаса и 25-летнего Дилана Джаггера, которых родила в браке с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли. В День матери оба сына поздравили ее с праздником и подарили ей роскошные букеты.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон появилась на ковровой дорожке в сопровождении старшего сына Брэндона.