Стало известно, в каких отношениях сейчас Шер и ее бывший бойфренд
Звездная пара встречалась несколько месяцев, однако весной 2023 сообщалось об их разрыве.
Стало известно, в каких отношениях находятся Шер и ее бывший бойфренд Александр Эдвардс. Об этом пишет Daily Mail.
По словам близкой подруги звезды сцены, она "все еще переживает" за экс-возлюбленного.
"Шер непостоянна. И она ежеминутно меняет свое мнение", — рассказал источник.
"Она действительно очень заботится об AE (Александр Эдвардс, — ред.), и теперь, когда она ближе к своим детям, она хочет больше стабильности в своей жизни".
О возможности примирения источники добавили: "Хотя это сейчас исключено, никто из ее близкого окружения не удивится, увидев их снова вместе".
Впрочем, остается непонятным, был ли музыкант гостем празднования 77-го дня рождения бывшей возлюбленной.
В ее особый день инсайдер продолжил: "Ее лучшая дизайнер ювелирных изделий и свеч Лори Родкин надеялась устроить частную вечеринку с ближайшими друзьями Шер, ее детьми, ее сестрой Жорган ЛаПьер и ее мужем, а также разными друзьями".
Звездная пара, между которой была разница в возрасте 40 лет, несколько раз появлялась на публике. В Сети даже ходили слухи о вероятной помолвке влюбленных.
Напомним, 77-летняя Шер рассказала, как воспринимает свой возраст.
Также Фокус писал о расставании Шер и 37-летнего Александра Эдвардса.