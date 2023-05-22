Виктория Бекхэм кардинально сменила имидж (фото)
Знаменитость показалась с новой стрижкой и цветом волос.
49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм кардинально изменила имидж. Снимками в новом амплуа звезда сцены делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.
Жена Дэвида Бекхэма предстала с короткой стрижкой и светлым цветом волос. К образу многодетная мама добавила массивные солнцезащитные очки и лаконичные серьги.
Впрочем, судя по всему, это просто парик и знаменитость ввела в заблуждение своих фолловеров, которые все равно уверены, что Виктория не могла отказаться от длинных роскошных волос.
Британская певица замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом почти 24 года. Они воспитывают четырех общих наследников – сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Первенец влюбленных уже строит свою личную и творческую жизнь, женившись на американской актрисе Николе Пельтц и окончательно переехав в США.
Напомним, Виктория Бекхэм трогательно поздравила своего отца с днем рождения.
Также Фокус писал о выходе 49-летней Виктории Бекхэм на публику в платье с экстремальным вырезом.