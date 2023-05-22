Виктория Бекхэм кардинально сменила имидж (фото)

Знаменитость показалась с новой стрижкой и цветом волос.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм кардинально изменила имидж. Снимками в новом амплуа звезда сцены делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Жена Дэвида Бекхэма предстала с короткой стрижкой и светлым цветом волос. К образу многодетная мама добавила массивные солнцезащитные очки и лаконичные серьги.

Впрочем, судя по всему, это просто парик и знаменитость ввела в заблуждение своих фолловеров, которые все равно уверены, что Виктория не могла отказаться от длинных роскошных волос.

Виктория Бекхэм Фото: Скріншот

Британская певица замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом почти 24 года. Они воспитывают четырех общих наследников – сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Первенец влюбленных уже строит свою личную и творческую жизнь, женившись на американской актрисе Николе Пельтц и окончательно переехав в США.

Напомним, Виктория Бекхэм трогательно поздравила своего отца с днем рождения.

Также Фокус писал о выходе 49-летней Виктории Бекхэм на публику в платье с экстремальным вырезом.