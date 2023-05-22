Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Вікторія Бекхем кардинально змінила імідж (фото)

Вікторія Бекхем, Вікторія Бекхем новий імідж, Вікторія Бекхем нова зачіска, Вікторія Бекхем нова стрижка
Фото: Instagram victoriabeckham | Вікторія Бекхем

Знаменитість показалась з новою стрижкою та кольором волосся.

Related video

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем кардинально змінила імідж. Знімками в новому амплуа зірка сцени ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

Дружина Девіда Бекхема постала з короткою стрижкою та із світлим кольором волосся. До образу багатодітна мама додала масивні сонцезахисні окуляри та лаконічні сережки.

Втім, судячи з усього, це просто перука і знаменитість ввела в оману своїх фоловерів, які все одно впевнені, що Вікторія не могла відмовитися від свого довгого розкішного волосся.

Вікторія Бекхем Fullscreen
Вікторія Бекхем
Фото: Скриншот

Вікторія Бекхем одружена з футболістом Девідом Бекхемом майже 24 роки. Вони виховують чотирьох спільних спадкоємців — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер. Первісток закоханих уже будує своє особисте та творче життя, одружившись з американською акторкою Ніколою Пельтц та остаточно переїхавши до США.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем зворушливо привітала свого батька з днем народження.

Також Фокус писав про вихід 49-річної Вікторії Бекхем на публіку в сукні з екстремальним вирізом.