Вікторія Бекхем вийшла на публіку у сукні з екстремальним розрізом (фото)

Знаменитість прогулялася Нью-Йорком.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем вийшла у світ у сукні з екстремальним розрізом. Про це пише Daily Mail.

Дружина Девіда Бекхема знову довела, що є одним із найбільших гравців моди сучасності, вийшовши на прогулянку в Нью-Йорку.

Колишня учасниця гурту Spice Girl була одягнена в оверсайз-сіру сукню-блейзер з екстремальним розрізом з парою туфель на платформі зі спандексу та шикарною чорною шкіряною сумкою-клатчем.

Мама чотирьох зібрала своє темне волосся в пучок та прикрила очі масивними сонцезахисними окулярами. Вікторію Бекхем помітили, коли вона виходила з темного авто.

"Нью-Йорк — моя злітна смуга", — підписала фото у сторіс дружина легендарного футболіста.

Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Зазначимо, що сукня-блейзер Вікторії Бекхем з глибоким декольте коштує 1489 фунтів стерлінгів (понад 67 тисяч гривень).

Напередодні зірка відсвяткувала день народження свого батька Ентоні Адамса та прибула до США, де живе її старший син Бруклін з дружиною Ніколою.

Вікторія Бекхем

Нагадаємо, Вікторія Бекхем відсвяткувала коронацію Чарльза ІІІ желейними шотами.

Також Фокус писав про архівні фото Вікторії Бекхем та її батька Ентоні Адамса.