"Найкращий тато": Вікторія Бекхем поділилася архівними кадрами з батьком (фото)

Знаменитість зворушливо привітала свого тата з днем народження.

Related video

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася рідкісними кадрами зі своїм батьком. Знімки дружина Девіда Бекхема опублікувала в Instagram.

Багатодітна мама привітала свого тата Ентоні Адамса з днем народження.

"З днем народження, найкращий тату у світі 💗 Ми всі тебе дуже любимо! Цілую хх", — підписала карусель архівних фото Вікторія Бекхем.

Поряд із привітанням зірка поділилася кадрами, на яких вона та іменинник "повертаються до її дитинства" в Ессексі. На одному зі знімків Вікторія ще маленька та сидить на колінах у свого тата, а на іншому уже підліток та сяє, обіймаючи Ентоні.

Вікторія Бекхем привітала свого тата з днем народження

"Ромео — твій близнюк на п'ятому фото", "З днем народження твого чудового тата 🥳", "Цікаво, чому ти більше не посміхаєшся? …. 🤷" — пишуть у коментарях фоловери британської зірки.

Зазначимо, що у Вікторії Бекхем є менша сестра Луїза та брат Крістіан. Вони з Девідом Бекхемом виховують чотирьох спадкоємців — синів Ромео, Брукліна, Круза та доньку Гарпер.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем вийшла у світ в ідеальному total-black образі.

Також Фокус писав про те, як Вікторія Бекхем відсвяткувала коронацію Чарльза ІІІ.