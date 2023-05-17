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Стиль життя

Вікторія Бекхем показала стильний образ total black (фото)

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Фото: Getty Images | Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем ніколи не помиляється, коли справа доходить до моди.

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49-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем продемонструвала стильний образ total black. Її помітили, коли вона зійшла з рейсу в аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Для перельоту Бекхем вибрала стильну чорну шкіряну куртку та широкі штани. Вона доповнила свій образ туфлями на високих підборах і склала все необхідне у велику шкіряну сумку. Знаменитість прикрила очі величезними сонцезахисними окулярами і уклала своє меліроване волосся у вільні хвилі.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем привітала свого чоловіка із 48-річчям відвертим знімком. Колишня "перчинка" опублікувала фото чоловіка Девіда у мокрих білих трусах Calvin Klein і шапці, коли він стояв у басейні і посміхався в камеру. Підписники можуть розглянути підтягнуте та накачане тіло футболіста, а також його татуювання.

Девід Бекхем Fullscreen
Девід Бекхем
Фото: Victoria Beckham/Instagram

У пари четверо дітей – дочка Харпер та сини Ромео, Круз та Бруклін. Сім'я завжди підтримує Вікторію, яка розвиває модний бренд імені себе. Наприклад, у березні Девід і троє з чотирьох дітей відвідали показ місіс Бекхем на Тижні моди в Парижі.

Раніше Фокус писав, що у квітні Девід привітав дружину з днем народження, показавши в соцмережі їхнє архівне фото.