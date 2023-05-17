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Стиль жизни

Виктория Бекхэм показала стильный образ total black (фото)

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Фото: Getty Images | Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм никогда не ошибается, когда дело доходит до моды.

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49-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм продемонстрировала стильный образ total black. Ее заметили, когда она сошла с рейса в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Для перелета Бекхэм выбрала стильную черную кожаную куртку и широкие брюки. Она дополнила свой образ туфлями на высоком каблуке и сложила все необходимое в большую кожаную сумку. Знаменитость прикрыла глаза огромными солнцезащитными очками и уложила свои мелированные волосы в свободные волны.

Напомним, Виктория Бекхэм поздравила своего мужа с 48-летием очень откровенным снимком. Экс-"перчинка" опубликовала фото мужа Дэвида в мокрых белых трусах Calvin Klein и шапке, стоящего в бассейне и смеющегося в камеру. Подписчики могут рассмотреть подтянутое и накачанное тело футболиста, а также его татуировки.

Дэвид Бекхэм Fullscreen
Дэвид Бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram

У пары четверо детей – дочь Харпер и сыновья Ромео, Круз и Бруклин. Семья всегда поддерживает Викторию, которая развивает модный бренд имени себя. Например, в марте Дэвид и трое из их четверых детей посетили показ миссис Бекхэм на Неделе моды в Париже.

Ранее Фокус писал, что в апреле Дэвид поздравил жену с днем рождения, показав в соцсети их архивное фото.