Дэвид Бекхэм поздравил Викторию с днем рождения архивным фото

17 апреля Виктория Бекхэм отметила свой 49-й день рождения и получила множество поздравлений. Самое милое – от ее супруга Дэвида.

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Виктория Бекхэм отпраздновала свой 49-й день рождения, а ее супруг, Дэвид Бекхэм поздравил ее архивным снимком. Об этом пишет Mirror.

Викторию засыпали поздравлениями на день рождения, а ее бывшая коллега по группе Spice Girl Мел Си поделилась своим желанием воссоединения, пошутив, что если она чувствует себя старой, то пусть она вспомнит, что остальные "перчинки" все еще моложе Джери Халлиуэлл, которой уже исполнилось 50 лет.

Бывший футболист похвалил свою супругу, модельера и певицу в милом посте в Instagram. 47-летний Дэвид поделился ретроспективным снимком пары, на котором видно, как он целует кончик носа Виктории.

Он подписал очаровательную фотографию: "С днем ​​рождения, самую удивительную жену и маму, которая вдохновляет нас каждый божий день, мы любим тебя, и ты заслуживаешь самого прекрасного дня. С днем ​​рождения".

С днем рождения Викторию поздравили четверо ее детей: Ромео, Бруклин, Круз и Харпер.

20-летний Ромео поделился снимком с матерью и написал: "С днем рождения, самая лучшая мама, которую я так люблю".

Эмма Бантон также опубликовала видео с Викторией и назвала ее в подписи "суперженщиной".

Ранее Виктория и Дэвид Бекхэмы плавали на яхте в Майами, где встретились со своим старшим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц. Ранее ходили слухи, что Виктория и Никола не ладят, но, судя по фото, отношения наладились. Они вместе отметили Пасху в особняке ее семьи в Палм-Бич стоимостью 76 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, "Холодная война" между свекровью и невесткой началась во время подготовки к свадьбе. Виктория и Никола поссорились из-за ее свадебного платья, а звезда "Трансформеров" обвинила Викторию, что она пыталась перетянуть на себя внимание во время торжества.

Источники утверждают, что Бекхэмы отказались платить за грин-карту Бруклина в США, а совсем недавно бывшая Spice Girl якобы пренебрежительно отозвалась о своем сыне и невестке на своем новом показе Paris Fashion Week.

Перед свадьбой Бруклина и Николы многие предполагали, что Виктория будет разрабатывать свадебное платье Николы. Но вместо этого невеста появилась на майской обложке Vogue в Valentino Couture.

Позже Никола дала интервью, настаивая, что выбрала другое свадебное платье вовсе не для того, чтобы оскорбить Викторию.

"Я собиралась и очень хотела, но через несколько месяцев она поняла, что ее ателье не может этого сделать, поэтому мне пришлось выбрать другое платье", — сказала она Variety в прошлом месяце.

Но один инсайдер сказал, что Никола и не собиралась надевать платье от бренда Бекхэм.

"Она просто собиралась позволить ей что-то спроектировать. Но она никогда не собиралась надевать это на себя. У нее слишком много действительно талантливых друзей-дизайнеров. Это как когда твоя свекровь уверена, что готовит лучшие фрикадельки на свете и ты позволяешь ей их готовить, даже когда их ненавидишь. Именно это и произошло", — рассказал источник.

Впрочем, одним скандалом свадьба Николы Пельтц не обошлась. Ее отец подал в суд на организаторов свадьбы, а те подали встречный иск.