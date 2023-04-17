Девід Бекхем привітав Вікторію з днем народження архівним фото

17 квітня Вікторія Бекхем відзначила свій 49-й день народження та отримала безліч привітань. Наймиліше – від її чоловіка Девіда.

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Вікторія Бекхем відсвяткувала свій 49-й день народження, а її чоловік Девід Бекхем привітав її архівним знімком. Про це пише Mirror.

Вікторію засипали привітаннями на день народження, а її колишня колега по групі Spice Girl Мел Сі поділилася своїм бажанням возз'єднання, пожартувавши, що якщо вона почувається старою, то нехай вона згадає, що інші "перчинки" все ще молодші за Джері Халліуелл, якій уже виповнилося 50 років.

Колишній футболіст похвалив свою дружину, модельєра та співачку у милому пості в Instagram. 47-річний Девід поділився ретроспективним знімком пари, на якому видно, як він цілує кінчик носа Вікторії.

Він підписав чарівну фотографію: "З днем ​​народження, найдивовижнішу дружину і маму, яка надихає нас кожен божий день, ми любимо тебе, і ти заслуговуєш на найпрекрасніший день. З днем ​​народження".

З днем народження Вікторію привітали четверо її дітей: Ромео, Бруклін, Круз та Харпер.

20-річний Ромео поділився знімком із матір'ю та написав: "З днем народження, найкраща мама, яку я так люблю".

Емма Бантон також опублікувала відео з Вікторією та назвала її у підписі "супержінкою".

Раніше Вікторія та Девід Бекхеми плавали на яхті в Майамі, де зустрілися зі своїм старшим сином Брукліном та його дружиною Миколою Пельтц. Раніше ходили чутки, що Вікторія та Нікола не ладнають, але, судячи з фото, стосунки налагодилися. Вони разом відзначили Великдень в особняку її родини у Палм-Біч вартістю 76 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, "Холодна війна" між свекрухою та невісткою розпочалася під час підготовки до весілля. Вікторія та Нікола посварилися через її весільну сукню, а зірка "Трансформерів" звинуватила Вікторію, що вона намагалася перевернути на себе увагу під час урочистостей.

Джерела стверджують, що Бекхеми відмовилися платити за грін-карту Брукліна в США, а колишня Spice Girl нібито зневажливо відгукнулася про свого сина і невістку на своєму новому показі Paris Fashion Week.

Перед весіллям Брукліна та Миколи багато хто припускав, що Вікторія розроблятиме весільну сукню Миколи. Але натомість наречена з'явилася на травневій обкладинці Vogue у Valentino Couture.

Пізніше Нікола дала інтерв'ю, наполягаючи, що обрала іншу весільну сукню зовсім не для того, щоб образити Вікторію.

"Я збиралася і дуже хотіла, але за кілька місяців вона зрозуміла, що її ательє не може цього зробити, тому мені довелося вибрати іншу сукню", — сказала вона Variety минулого місяця.

Але один інсайдер сказав, що Нікола і не збиралася вдягати сукню від бренду Бекхем.

Вона просто збиралася дозволити їй щось спроєктувати. Але вона ніколи не збиралася одягати це на себе. Це як коли твоя свекруха впевнена, що готує найкращі фрикадельки на світі та ти дозволяєш їй їх готувати, навіть коли їх ненавидиш. Саме це і сталося", — розповів інсайдер.

Втім, одним скандалом весілля Ніколи Пельтц не обійшлося. Її батько подав до суду на організаторів весілля, а ті подали зустрічний позов.