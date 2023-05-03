Вікторія Бекхем поділилася дуже відвертим фото свого чоловіка

Колишня співачка пишається своїм чоловіком і не оминає нагоди показати його в найкращому ракурсі.

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49-річна дизайнерка Вікторія Бекхем привітала свого чоловіка з 48-річчям дуже особистим знімком. Екс-"перчинка" опублікувала фото чоловіка Девіда в мокрих білих трусах Calvin Klein і шапці. Він стоїть у басейні і сміється в камеру. Підписники можуть роздивитися підтягнуте та накачане тіло футболіста, а також його татуювання.

"Давайте всі відсвяткуємо @davidbeckham !! Будь ласка", – зазначила вона у підписі зі смайликом, що сміється.

Девід Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Вікторія часто хвалиться чоловіком-красенем і всесвітньо відомою зіркою футболу, а в березні піддражнила його під час парного тренування. Колишня учасниця гурту Spice Girl поділилася відео свого домашнього тренування в Instagram, пожартувавши, що Девід "виглядає чудово, нічого не роблячи", тоді як вона пітніє в їхньому особистому спортзалі.

"В той час, як один з нас дуже старанно працює ... інший виглядає чудово, не роблячи багато 🥴", — написала вона, позначивши їх тренера Боббі Річа.

У пари четверо дітей – дочка Харпер та сини Ромео, Круз і Бруклін. Сім'я завжди підтримує Вікторію, яка розвиває модний бренд імені себе. Наприклад, у березні Девід і троє з чотирьох дітей відвідали показ місіс Бекхем на Тижні моди в Парижі.

Раніше Фокус писав, що у квітні Девід привітав дружину з днем народження, показавши в соцмережі їхнє архівне фото.