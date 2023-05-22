Как красное платье Беллы Хадид в 2016 году сделало ее звездой (фото)

На протяжении многих лет Каннский кинофестиваль является местом, где звезды совершают свои самые модные выходы.

На прошлой неделе с премьеры фильма "Жанна дю Барри" начался 76-й Каннский кинофестиваль. Еще сложно сделать выводы о самых модных появлениях знаменитостей в этом году, однако мы можем вспомнить один из самых запоминающихся моментов Беллы Хадид.

Супермодель появилась на красной дорожке 2016 года в очень пикантном красном платье, которое с тех пор вошло в историю Канн. Тогда она затмила всех на фестивале, и это во многом подтолкнуло ее к теперь уже всемирной славе.

Белла была в красном шелковом платье с запахом от Alexandre Vauthier со смелым высоким разрезами по бокам. Звезда дополнила образ парой черных туфель с ремешками на каблуках и позволила своему наряду говорить за себя, пока ее шлейф развевался позади.

Позже она рассказала, что "рискованный" наряд окупился в тот вечер.

"Обычно я очень проста в своих образах на красной ковровой дорожке. Обычно ношу черное, так что это был большой риск, — сказала она журналу Glamour всего через несколько недель после Каннского фестиваля в 2016 году. — Я была немного напугана этим, но я получила так много хороших отзывов".

Назвав платье "самой рискованной вещью", которую она носила, Белла тогда добавила, что она, вероятно, "смягчит" свои будущие наряды.

Когда ее спросили, как она справилась со сложной проблемой нижнего белья в откровенном образе, Белла рассказала, что на самом деле она была одета в купальник с чрезвычайно высокой талией.

"У меня вообще не было с этим проблем, — сказала звезда. — Если бы был небольшой ветер, это было бы проблемой, но его не было. Все получилось!"

Стилист Беллы Элизабет Сульсер рассказала Vanity Fair, что они с Беллой были в восторге от того, что платье оказало "долговременное влияние".

Запоминающийся образ Хадид не только вошел в историю красной ковровой дорожки Канн, но и помог ей продвинуться к славе. Всего через несколько дней после того, как Белла получила всемирное признание за свой внешний вид, она стала амбассадором Dior Makeup, что стало огромным шагом в ее расцветающей модельной карьере.

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