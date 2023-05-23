23 мая 2023 года: апостола Симона — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать на земле и ругаться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостола Симона. Симон входит в число двенадцати главных апостолов, был братом Иисуса Христа и Иуды. Симона еще называют часто называют Канаитом из-за того, что он родом из города Канны. Апостол славился своей преданностью Богу.

Также 23 мая в Украине празднуют День героев.

Что нельзя делать 23 мая:

работать на земле;

ругаться;

обижаться;

делиться своими секретами.

Народные приметы и поверья:

слышно громкое пение птиц — к дождю;

кучевые облака — к теплым и солнечным дням;

идет дождь — лето тоже будет дождливым.

День ангела празднуют:

Анисим (Онисим), Василий, Семен, Сидор, Таисия.

Также в этот день:

1910 год — в Киеве первый полет совершил отечественный самолет Кудашев-1;

1927 год — в городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреляли машину, в которой находились Бонни Паркер и Клайд Бэрроу (Бонни и Клайд);

1984 год — пассивное курение признано вредным для здоровья главврачом в США;

2008 год — открылась 46 станция Киевского метрополитена — "Красный хутор".