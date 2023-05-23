23 мая 2023 года: апостола Симона — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать на земле и ругаться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостола Симона. Симон входит в число двенадцати главных апостолов, был братом Иисуса Христа и Иуды. Симона еще называют часто называют Канаитом из-за того, что он родом из города Канны. Апостол славился своей преданностью Богу.
Также 23 мая в Украине празднуют День героев.
Что нельзя делать 23 мая:
- работать на земле;
- ругаться;
- обижаться;
- делиться своими секретами.
Народные приметы и поверья:
- слышно громкое пение птиц — к дождю;
- кучевые облака — к теплым и солнечным дням;
- идет дождь — лето тоже будет дождливым.
День ангела празднуют:
Анисим (Онисим), Василий, Семен, Сидор, Таисия.
Также в этот день:
1910 год — в Киеве первый полет совершил отечественный самолет Кудашев-1;
1927 год — в городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреляли машину, в которой находились Бонни Паркер и Клайд Бэрроу (Бонни и Клайд);
1984 год — пассивное курение признано вредным для здоровья главврачом в США;
2008 год — открылась 46 станция Киевского метрополитена — "Красный хутор".