Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за романа с россиянкой

Билл Гейтс встречался с Милой Антоновой, профессиональным игроком в бридж, когда была женат.

Джеффри Эпштейн угрожал Биллу Гейтсу из-за романа сооснователя Microsoft с 20-летней россиянкой. Эпштейн пытался создать благотворительный фонд, в который, как он надеялся, включит миллиардера в качестве якорного донора. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Джеффри Эпштейн, обвиненный в организации проституции, покончил с собой в тюремной камере в 2019 году. Однако финансист был знаком со многими селебрити, политиками и бизнесменами. Считается, что конец браку Билла Гейтса положило именно знакомство с Эпштейном.

Однако выяснилось, что Эпштейн шантажировал Гейтса, пытаясь принудить его к финансированию его многомиллиардного благотворительного фонда.

Соучредитель Microsoft познакомился с Милой Антоновой примерно в 2010 году, когда ей было около 20 лет. Эпштейн познакомился с ней в 2013 году и позже заплатил ей за посещение школы программирования. По словам людей, знакомых с этим вопросом, в 2017 году Эпштейн написал Гейтсу по электронной почте и попросил возместить стоимость курса.

Билл Гейтс и Мелинда Гейтс Фото: Gates Foundation

Электронное письмо пришло после того, как осужденный сексуальный преступник изо всех сил пытался и не смог убедить Гейтса финансировать свой фонд, который Эпштейн пытался создать с JPMorgan Chase.

"Мистер Гейтс встречался с Эпштейном исключительно в филантропических целях. Не сумев вывести Гейтса за рамки этих вопросов, Эпштейн безуспешно пытался использовать прошлые отношения, чтобы угрожать Гейтсу", — заявила пресс-секретарь миллиардера.

В 2006 году Эпштейна обвинили в сексуальном насилии над девочками в возрасте 14 лет, а в 2008 году он признал себя виновным в домогательствах и вербовке несовершеннолетних для занятия проституцией. Он оказался в тюрьме Флориды и был зарегистрирован как сексуальный преступник. После того как Miami Herald сообщила о десятках других женщин, которые заявили, что подвергались насилию, он был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Позже в том же году он умер в тюрьме в ожидании суда, что, по мнению судмедэксперта, было самоубийством.

67-летний Гейтс сказал, что несколько раз встречался с Эпштейном только для того, чтобы обсудить благотворительность, о чем он сожалеет и называет ошибкой.

Мила Антонова, российская игрок в бридж, отказалась комментировать происходящее, сказав, что не знала, кем был Эпштейн, когда они встретились.

"Я понятия не имела, что он был преступником или имел какие-то скрытые мотивы. Я просто думала, что он успешный бизнесмен и хотел помочь. Мне противен Эпштейн и то, что он сделал", — заявила Антонова.

Новые подробности об Эпштейне и Гейтсе раскрывают сложность их отношений и вносят ясность в то, как действовал Эпштейн. В период между 2008 и 2019 Эпштейн проводил дни, встречаясь с политиками, бизнесменами, учеными и знаменитостями. Он оказывал услуги и стремился использовать связи в своих целях. А когда отношения испортились, он начинал использовать против знакомых то, что он о них узнал.

Джеффри Эпштейн Фото: Getty Images

Гейтс с состоянием более 100 миллиардов долларов и одним из крупнейших в мире филантропов был одним из самых известных имен в календаре Эпштейна.

Документы показывают, что начиная с 2011 года у Гейтса было запланировано более полудюжины встреч с Эпштейном, включая ужины в его таунхаусе в Нью-Йорке. Согласно бортовым записям, Гейтс вылетел на частном самолете Эпштейна из Нью-Джерси во Флориду в марте 2013 года. В том же месяце двое мужчин встретились во Франции с официальным лицом комитета Нобелевской премии мира. В сентябре 2014 года они провели вместе большую часть дня в Нью-Йорке, встречаясь с другими миллиардерами.

Уроки бриджа

Гейтс сказал, что научился играть в бридж у своих родителей, и карточная игра стала одним из его любимых увлечений. Гейтс играл с Антоновой, еще одной фанаткой игры. Согласно ее профилю в LinkedIn, она училась в университете в России с 2000 по 2005 год. Позже она основала бридж-клуб в США, прежде чем начать работать инженером-программистом.

В видео, размещенном в сети в 2010 году, Антонова рассказала о встрече с Гейтсом на турнире по бриджу и игре против соучредителя Microsoft.

Мила Антонова и Билл Гейтс на турнире по бридже Фото: Соцсети

У Антоновой была идея стартапа: онлайн-уроков по игре в бридж и она искала средства для этого. Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, показывают, что Борис Николич, доверенное лицо Гейтса и главный научный консультант в то время, который также знал Эпштейна, познакомил Антонову с Эпштейном, чтобы помочь ей собрать средства.

Выступление Милы Антоновой

Николич сказал, что когда он впервые встретился с Эпштейном, они обсуждали только благотворительность.

"Я глубоко сожалею, что вообще познакомился с Эпштейном. Его преступления отвратительны. Я никогда не замечал, что он ведет себя странно. Я сочувствую его жертвам и их семьям", — заявил Борис.

Антонова и Николич встретились в таунхаусе Эпштейна в ноябре 2013 года, где она представила Эпштейну свое предложение. Она хотела собрать 500 000 долларов на проект BridgePlanet. Он должен был продвигать бридж и обучать этой карточной игре.

После Антонова написала электронное письмо, в котором поблагодарила Эпштейна за встречу и рассмотрение предложения. По словам Антоновой, Эпштейн в конечном итоге не инвестировал в проект.

В следующем году, в ноябре 2014 года, Антонова останавливалась в квартире в Нью-Йорке, предоставленной Эпштейном, но утверждает, что не общалась с ним. Когда ей не удалось найти инвесторов, она решила стать программистом и попросила несколько знакомых одолжить ей денег на учебу. Эпштейн оплатил курсы, но Антонова утверждает, что он ничего за это не хотел.

Связь с JPMorgan и шантаж

А после того, как Гейтс не согласился стать инвестором фонда JPMorgan Эпштейна, он пытался убедить миллиардера, обращаясь к его сотрудникам и топ-менеджерам Microsoft.

Но к шантажу Эпштейн приступил только в 2017 году. Он отправил Биллу Гейтсу письмо с просьбой возместить ему расходы на уроки Антоновой. Сумма была незначительной, но тон сообщения намекал на то, что тайный роман Гейтса может стать явным.

По словам пресс-секретаря Гейтса – он не платил.

Мила Антонова отказалась комментировать предполагаемые отношения с Биллом Гейтсом. На тот момент ей было около 20 лет, Гейтсу – около 50 лет. Он был женат на Мелинде Гейтс и растил трех детей.

Билл Гейтс с семьей Фото: Instagram thisisbillgates

Напомним, ранее стало известно, что скандальный "остров педофилов" Эпштейна, купил инвестор и предприниматель Стивен Декофф, который собирается построить там шикарный отель.