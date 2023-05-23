Сыновья короля Чарльза III находятся в напряженных отношениях после выпуска скандальных мемуаров герцога Сассекского.

Стало известно, кто может помирить принца Гарри и принца Уильяма. Об этом пишет Daily Mail.

Сыновья короля Чарльза III могли бы "закопать топор войны" с помощью этой королевской особы. По словам инсайдера, только принцесса Анна смогла преодолеть разрыв между братьями принцем Уильямом и принцем Гарри.

"Королевская принцесса всегда была слабой к Гарри, и они оба имеют хорошее чувство юмора", — рассказал источник о 72-летней сестре британского монарха.

"Люди говорят, что принц Эндрю был "запасным", но Анна тоже была второй, и особенно после смерти [принцессы] Дианы всегда чувствовала обязанность поддерживать своего племянника", — добавили они.

"И Анна, и Гарри обладают прекрасным чувством юмора и имеют более общего, чем может показаться".

Принцесса Анна Фото: Getty Images

38-летний герцог Сассекский вызвал переполох в своей семье, когда в январе 2023 выпустил свои мемуары "Запасной".

После публикации книги 40-летнему Уильяму якобы нужно было время, чтобы остыть, прежде чем достичь примирения с Гарри.

Братья встретились лицом к лицу в начале этого месяца на коронации своего отца 6 мая — это их первая встреча после похорон бабушки, королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Во время коронации в Вестминстерском аббатстве они сидели отдельно: Уильям был в первом ряду, а Гарри в третьем.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри полагает, что брат специально сделал его запасным.

Также Фокус писал о нежелании принца Уильяма мириться с принцем Гарри.