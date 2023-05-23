Королева Летиция в элегантном белом костюме пришла на выпускной старшей дочери

Также на выпускном присутствовали король и королева Нидерландов. Прицнессы Леонор и Алексия закончили Атлантический колледж UWC в Южном Уэльсе.

В эти выходные принцессы из Нидерландов и Испании отпраздновали выпускной из Атлантического колледжа UWC в Уэльсе. Об этом пишет Daily Mail.

Принцессы Леонор и Алексия, которым обоим исполнилось по 17 лет, в эти выходные отпраздновали выпускной. Колледж UWC был основан немецким педагогом Куртом Ханом. Он расположен в замке Святого Доната 12 века в Южном Уэльсе и является одним из самых известных престижных учебных заведений Великобритании и мира.

Стоимость двухгодичного курса составляет колоссальные 67 000 фунтов стерлингов. Кроме основных предметов там изучают тай-чи, теорию познания и тибетскую литературу.

Поздравить дочерей в Уэльс прибыли из Нидерландов королева Максима и король Виллем-Александр. Интересно, но Виллем-Александр сам учился в этом же колледже. Также его закончили бельгийская принцесса Элизабет и принцесса Иордании Райя бинт Хусейн.

Королевская семья Нидерландов на выпускном принцессы Алексии Фото: Instagram @koninklijkhuis

А из Испании – король Филипп VI, королева Летиция и принцесса София. Наследница престола, 17-летняя Леонор позировала на официальных фото со своим аттестатом.

Леонор выбрала для радостного дня ярко-розовое платье-пиджак с вырезами на рукавах. А Летиция выглядела потрясающе в белом костюме и нежно-розовом топе.

На одном милом снимке была запечатлена София, одетая в пудрово-голубое платье, которая крепко обнимала свою старшую сестру.

Королевская семья Испании на выпускном принцессы Леонор Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Королевская семья Испании на выпускном принцессы Леонор Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

После окончания колледжа, когда прочие выпускники отправятся в университеты, принцесса Леонор вернется в Испанию, чтобы продолжить обучение. Она будет служить в армии, испанском флоте и военно-воздушных силах.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что принцесса начнет свое обучение в Армейской военной академии в Сарагосе, прежде чем поступить в военно-морское училище, и закончит свои три года обучения в Общей воздушной академии.

После Леонор отправится в университет, где будет изучать право. Известно, что у принцессы способности к языкам, на данный момент она уже знает четыре, включая китайский.

Так, обучение наследницы испанского престола повторит путь ее отца, короля Филиппа. Он окончил колледж в Канаде, после изучал военное дело в Испании, а потом изучал право в университете Мадрида.

Колледж в Южном Уэльсе известен по всему миру

Интересно, но хоть представители королевских домов Нидерландов и Испании не публиковали совместные фото, вполне вероятно, что они общались, так как в прошлом они неоднократно появлялись вместе на нескольких государственных мероприятиях. К тому же, как представители всех королевских домов Европы, они являются дальними родственниками.

Напомним, ранее королева Летиция с супругом посещали коронацию короля Чарльза.