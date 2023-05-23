Модель plus-size Эшли Грэм блистала в прозрачном мини-платье на Каннском кинофестивале

Знаменитая модель не стесняется своих пышных форм и часто радует фанатов откровенными образами.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм посетила вечеринку Vanity Fair x Prada во время Каннского кинофестиваля. Об этом пишет PageSix.

Грэм, которая недавно была названа журналом Maxim "самой сексуальной женщиной в мире", выглядела невероятно в блестящем прозрачном платье Prada. Под него модель plus-size надела черный бюстгальтер и короткие шорты с высокой талией.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Она сочетала серебристо-черный образ с подходящей сумкой Prada, инкрустированной драгоценными камнями, металлическими туфлями на каблуках и серебряными серьгами, а ее волосы она оставила распущенными.

"Je suis arrivée", — подписала она серию фото и видео в своем Instagram-аккаунте, сделанные в ее отеле.

Эшли Грэм

Некоторые из подписчиков Грэм, похоже, не согласились с изменением ее веса: "Итак… она больше не считается моделью больших размеров. Она выглядит невероятно, но я хотел, чтобы больше женщин представляли женщины больших размеров".

"Я даже не узнал, кто это был, еще одна фигуристая и идеальная знаменитость, потерянная из-за увлечения Ozempic", — добавил другой.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Однако многие встали на защиту модели: "Комментарии здесь ужасные. Она никому не обязана поддерживать один размер на всю жизнь. Это определение положительности антител. Боже. Позвольте ей жить в том размере, в котором она находится в данный день".

"Все эти люди расстроены тем, что ты похудела, — прокомментировал другой фанат. — Выглядишь потрясающе! Что еще более удивительно, так это твоя способность быть уверенной в себе в любом размере".

Ранее Фокус писал, что Эшли Грэм вышла на красную дорожку в кастомном платье Dolce & Gabbana.