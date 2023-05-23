Принц Уильям удивил королевских фанатов новым видео

Старший сын короля Великобритании уделил внимание не только спорту, но и вопросам психического здоровья.

Принц и принцесса Уэльские известны своей любовью к спорту. Они часто вместе занимаются парусным спортом, играют в теннис и тому подобное. Теперь же принц Уильям показал еще один свой талант. Как оказалось, будущий король Великобритании любит греблю, о чем красноречиво свидетельствует ролик на официальной странице Кенсингтонского дворца.

Уильям присоединился к экипажу HMS Oardacious во время тренировки на озере Дорни в Бакингемшире. HMS Oardacious был основан в 2019 году для защиты и сбора средств на реабилитацию, поддержание психического здоровья и благополучия всех подводников, работающих и вышедших на пенсию, а также их семей. В нем экипажи подводных лодок берутся за смелые испытания, чтобы пересечь Атлантику.

Принц Уильям побеседовал с командой на тему сохранения психического здоровья и взаимной поддержки, тем более, что это актуально в рамках Недели осведомленности в этой области, а затем вместе с еще двумя спортсменами сел в лодку и активно управлял веслами вместе с остальными. На нем была синяя футболка-поло, шорты, кроссовки и солнцезащитные очки.

"Понимание наших сетей поддержки имеет решающее значение, потому что у многих людей нет таких сетей поддержки, и они не могут сформировать тесные связи и понять, что единственный способ пройти через все это – это поддерживать друг друга и тянуть друг друга", – заявил Уильям во время встречи.

В комментариях подписчики благодарят королевскую особу за то, что он вместе с женой уделяет таким важным темам столько внимания.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям, который является первым в очереди на престол, уже планирует свою коронацию, и, по словам инсайдеров, она будет совершенно не похожа на ту, что была у Чарльза III.