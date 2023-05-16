Принц Уильям уже планирует свою коронацию: она не будет похожа на отцовскую

Старший сын Чарльза ІІІ и покойной принцессы Дианы однажды станет королем Великобритании.

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Принц Уильям уже планирует свою коронацию. Об этом пишет The Sunday Times.

Лишь через неделю после церемонии коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве стало известно, что его старший сын уже планирует свою службу. Согласно британской газете, принц Уэльский вел переговоры со своими близкими советниками о том, как организовать событие, которое будет отличаться от того, что было у его отца 6 мая 2023.

Принц Уильям хочет "развить" церемонию так, чтобы она была "современной и актуальной", и отменить противоречивое "чествование народа", которое было включено в коронацию Чарльза ІІІ.

Принц Уильям с детьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

"Он действительно думает, как сделать так, чтобы его коронация была наиболее актуальна в будущем. Он помнит о том, что через 20 лет или когда-нибудь, когда придет его время, как коронация может быть современной, но также объединяющей для нации и Содружества? Я думаю, что его коронация будет выглядеть и ощущаться совсем по-другому", — добавил источник.

В отчете также утверждалось, что муж Кейт Миддлтон не участвовал в подготовке к коронации своего отца и отклонил предложение провести собственную церемонию вступления в должность принца Уэльского.

Но сын Чарльза ІІІ и принцессы Дианы стремится провести собственную коронацию в историческом Вестминстерском аббатстве.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют поездку в Сингапур.

Также Фокус писал о трогательной речи принца Уильяма, посвященной королю Чарльзу ІІІ.