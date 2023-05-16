Королевские супруги поддерживают экологические инициативы.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетят Сингапур. Об этом пишет Daily Mail.

Будущий король Великобритании привезет награду Earthshot Prize Awards в Юго-Восточную Азию. Третья ежегодная церемония награждения состоится в Сингапуре 7 ноября 2023, на которой будут выступать всемирно известные музыканты.

В заявлении принц Уэльский сказал: "Премия Earthshot Prize имеет целью показать миру, что решения некоторых крупнейших экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся, существуют и нуждаются в масштабировании. После двух лет открытия впечатляющих идей и инноваций я рад, что The Earthshot Prize едет в Сингапур, где будут отмечены новаторские решения наших финалистов 2023 года.

Старший сын короля Чарльза III основал престижную экологическую премию еще в 2020. В этом году награждение впервые будет сопровождаться рядом мероприятий в рамках Earthshot Week. "Начиная с понедельника, 6 ноября, в рамках Недели мировые лидеры, компании и инвесторы соберутся в Сингапуре, чтобы исследовать увлекательные возможности с победителями и финалистами премии The Earthshot, направленные на ускорение их решений и осуществление ощутимых действий по восстановлению планеты", — сообщает Earthshot Prize Awards.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Earthshot Prize Awards 2022 Фото: Getty Images

Премия Earthshot отметила, что "Юго-Восточная Азия является одним из регионов мира, наиболее пострадавших от изменения климата, но перед лицом значительных экологических проблем, она также является центром для новаторов, предпринимателей, общественных лидеров и тех, кто решает проблемы, которые преданы восстановлению нашей планеты", добавив: "Этот оптимистический подход воплощает дух The Earthshot Prize, и, являясь воротами в Юго-Восточную Азию, Сингапур является идеальным местом для объявления победителей 2023 года".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Напомним, Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано "Стефанию" украинской группы Kalush Orchestra.

Также Фокус писал о новом портрете короля Чарльза ІІІ с сыном Уильямом и внуком Джорджем.