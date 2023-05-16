Королівське подружжя підтримує екологічні ініціативи.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідають Сінгапур. Про це пише Daily Mail.

Майбутній король Великобританії везе нагороду Earthshot Prize Awards до Південно-Східної Азії. Третя щорічна церемонія нагородження відбудеться в Сінгапурі 7 листопада 2023 року, на якій виступатимуть всесвітньо відомі музиканти та художники.

У заяві принц Уельський сказав: "Премія Earthshot Prize має на меті показати світові, що рішення деяких найбільших екологічних проблем, з якими ми стикаємося, існують і потребують масштабування. Після двох років відкриття вражаючих ідей та інновацій я радий, що The Earthshot Prize їде до Сінгапуру, де будуть відзначені новаторські рішення наших фіналістів 2023 року".

Старший син короля Чарльза III заснував престижну екологічну премію ще у 2020 році. Цього року нагородження вперше супроводжуватиметься низкою заходів у рамках Earthshot Week. "Починаючи з понеділка, 6 листопада, у рамках Тижня світові лідери, компанії та інвестори зберуться в Сінгапурі, щоб дослідити захопливі можливості з переможцями та фіналістами премії The Earthshot, спрямовані на прискорення їхніх рішень і здійснення відчутних дій для відновлення планети", — повідомляє Earthshot Prize Awards.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на Earthshot Prize Awards 2022 Фото: Getty Images

Премія Earthshot відзначила, що "Південно-Східна Азія є одним із регіонів світу, які найбільше постраждали від зміни клімату, але перед лицем значних екологічних проблем, вона також є центром для новаторів, підприємців, громадських лідерів і тих, хто вирішує проблеми, які віддані відновленню нашої планети", додавши: "Цей оптимістичний підхід втілює дух The Earthshot Prize, і, будучи воротами до Південно-Східної Азії, Сінгапур є ідеальним місцем для оголошення переможців 2023 року".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано "Стефанію" українського гурту Kalush Orchestra.

Також Фокус писав про новий портрет короля Чарльза ІІІ із сином Вільямом та онуком Джорджем.