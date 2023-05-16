Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідають Сінгапур
Королівське подружжя підтримує екологічні ініціативи.
Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідають Сінгапур. Про це пише Daily Mail.
Майбутній король Великобританії везе нагороду Earthshot Prize Awards до Південно-Східної Азії. Третя щорічна церемонія нагородження відбудеться в Сінгапурі 7 листопада 2023 року, на якій виступатимуть всесвітньо відомі музиканти та художники.
У заяві принц Уельський сказав: "Премія Earthshot Prize має на меті показати світові, що рішення деяких найбільших екологічних проблем, з якими ми стикаємося, існують і потребують масштабування. Після двох років відкриття вражаючих ідей та інновацій я радий, що The Earthshot Prize їде до Сінгапуру, де будуть відзначені новаторські рішення наших фіналістів 2023 року".
Старший син короля Чарльза III заснував престижну екологічну премію ще у 2020 році. Цього року нагородження вперше супроводжуватиметься низкою заходів у рамках Earthshot Week. "Починаючи з понеділка, 6 листопада, у рамках Тижня світові лідери, компанії та інвестори зберуться в Сінгапурі, щоб дослідити захопливі можливості з переможцями та фіналістами премії The Earthshot, спрямовані на прискорення їхніх рішень і здійснення відчутних дій для відновлення планети", — повідомляє Earthshot Prize Awards.
Премія Earthshot відзначила, що "Південно-Східна Азія є одним із регіонів світу, які найбільше постраждали від зміни клімату, але перед лицем значних екологічних проблем, вона також є центром для новаторів, підприємців, громадських лідерів і тих, хто вирішує проблеми, які віддані відновленню нашої планети", додавши: "Цей оптимістичний підхід втілює дух The Earthshot Prize, і, будучи воротами до Південно-Східної Азії, Сінгапур є ідеальним місцем для оголошення переможців 2023 року".
Нагадаємо, Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано "Стефанію" українського гурту Kalush Orchestra.
Також Фокус писав про новий портрет короля Чарльза ІІІ із сином Вільямом та онуком Джорджем.