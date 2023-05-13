З'явився новий портрет короля Чарльза III з принцами Вільямом та Джорджем
Фото представляє майбутнє монархії багато десятиліть вперед.
Новий портрет було зроблено в тронному залі Букінгемського палацу за кілька годин після коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві минулої суботи. Фото 74-річного короля в оточенні його сина, 40-річного принца Вільяма та його онука, 9-річного принца Джорджа підкреслює лінію наступності королівської родини. Про це пише Daily Mail.
Під час церемонії Вільям дав присягу на вірність своєму батькові, а Джордж, третій у черзі на престол, відігравав ключову роль пажа пошани короля.
На знімку Його Величність сидить у Тронному залі у повних регаліях, враховуючи мантію стану та корону Імператорської держави, і тримає Державу Государя та Скіпетр з Хрестом. Він сидить на одному з пари тронних крісел 1902, які були виготовлені для принца і принцеси Уельських на коронації короля Едуарда VII.
Його син і спадкоємець принц Уельський одягнений у парадну форму валлійської гвардії та мантію Ордену Підв'язки.
Принц Джордж, другий у черзі на престол, носив форму почесного пажа і виглядав помітно розслабленим з огляду на його сором'язливість перед камерами.
На другому фото зображені король та королева Камілла з почесними пажами та присутніми дамами. Камілла носить корону королеви Марії, сукню від Брюса Олдфілда та вбрання маєтку.
Фотографом був Х'юго Бернард, який зробив знамениті весільні фото тодішнього принца Уельського та Камілли Паркер Боулз у Віндзорському замку (2005 рік), а 2011-го був автором офіційних весільних фотографій принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Букінгемському палаці.
Раніше Фокус писав, що після закінчення коронації та урочистих заходів з цієї нагоди Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза III, а також спільний портрет нового монарха та його дружини, королеви Камілли.