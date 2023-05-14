Кейт Миддлтон опубликовала закулисное видео съемок для клипа Kalush Orchestra

Принцесса Уэльская неожиданно появилась в начале шоу, сыграв партию на рояле. Для видео она выбрала роскошное платье и особенные серьги.

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"Евровидение 2023" завершилось победой представительницы Швеции Лорин, которая оставила за собой прочих участников. Но шоу началось с эффектного клипа победителей прошлого года, украинской группы Kalush Orchestra. И еще эффектней оно стало, когда в нем появилась принцесса Уэльская. Позже в официальном Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилось видео того проходили съемки.

На видео в клипе сначала было показано видео Виндзорского замка, а после Кейт Миддлтон за роялем. Она исполнила короткую партию, удивив своих поклонников, так как не все знали, что принцесса Уэльская умеет играть на фортепиано.

Камео Кейт Миддлтон в клипе вызвало фурор

Позже появились подробности о наряде принцессы. Оказалось, что Кейт выбрала роскошное синее платье от ее любимого бренда Jenny Packham, причем цвет наряда был не случаен. Ведь синий и желтый – это цвета украинского флага.

Образ Кейт дополнила сережками с сапфирами и бриллиантами, которые ранее принадлежали королеве Елизавете, а до нее – королеве-матери – Елизавете Боуз-Лайон.

Снимал принцессу Уэльскую фотограф Алекх Брэмелл

"Сюрприз для Евровидения. Приятно было присоединится к Kalush Orchestra в специальном представлении победившей в прошлом году песни. Наслаждайтесь шоу, Ливерпуль", — написала Кейт Миддлтон в подписи к видео.

Кроме нее в видео украинцев появился также Эндрю Ллойд Уэббер, знаменитый композитор, автор мюзиклов "Иисус Христос — суперзвезда", "Кошки", "Призрак оперы" и многих других.

Клип Kalush Orchestra для "Евровидения 2023"

Напомним, после вступительного номера от победителей прошлого года, на сцене также выступили и другие приглашенные гости из Украины: Тина Кароль, Верка Сердючка, Джамала и Go_A.

А победительницей "Евровидения 2023" стала певица Лорин из Швеции. Причем для нее это уже вторая победа. По 12 баллов ей отдали представители профессионального жюри 13 стран. И хоть на какой-то момент на первом месте оказался ее ближайший соперник – представитель Финляндии Käärijä, но Лорин все-таки победила.