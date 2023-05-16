Принц Вільям уже планує свою коронацію: вона не буде схожа на батькову

Старший син Чарльза ІІІ та покійної принцеси Діани одного дня стане королем Великобританії.

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Принц Вільям уже планує свою коронацію. Про це пише The Sunday Times.

Лише через тиждень після церемонії коронації Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві стало відомо, що його старший син уже планує власну службу. Згідно з британською газетою, принц Уельський вів переговори зі своїми близькими радниками про те, як організувати подію, яка буде відрізнятися від тої, що була в його батька 6 травня 2023.

Принц Вільям хоче "розвинути" церемонію так, щоб вона була "сучасною та актуальною", і скасувати суперечливе "вшанування народу", яке було включено в коронацію Чарльза ІІІ, стверджується у звіті.

Принц Вільям з дітьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

"Він справді думає, як зробити так, щоб його коронація була найбільш актуальною в майбутньому? Він пам’ятає про те, що через 20 років або будь-коли, коли прийде його час, як коронація може бути сучасною, але також об’єднувальною для нації та Співдружності? Я думаю, що його коронація буде виглядати і відчуватися зовсім по-іншому", — додало джерело.

У звіті також стверджувалося, що чоловік Кейт Міддлтон не брав участі в підготовці до коронації свого батька і відхилив пропозицію провести власну церемонію вступу на посаду принца Уельського.

Але син Чарльза ІІІ та принцеси Діани прагне провести власну коронацію в історичному Вестмінстерському абатстві.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям планують поїздку до Сінгапуру.

Також Фокус писав про зворушливу промову принца Вільяма, присвячену королю Чарльзу ІІІ.