24 мая 2023 года: равноапостольных Кирилла и Мефодия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя купаться в водоемах и сажать что-то на огороде.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Родились братья в Солуне в обеспеченной и верующей семье. Но еще в юности они оставили мирское и подались на гору Олимп. Там они выучили славянский язык, а позже создали кириллицу — славянский алфавит. Свою азбуку и славянский язык святые распространяли по разным землям.
Что нельзя делать 24 мая:
- купаться в озерах или реках;
- сажать что-то на огороде, иначе растения побьют град;
- совершать большие покупки.
Народные приметы и поверья:
- какая сегодня погода, таким и лето будет;
- радуга на небе — к ветреному июню;
- утром стелется туман – погода ухудшится;
- идет дождь — будет мокро еще 40 дней.
День ангела празднуют:
Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав.
Родились в этот день:
1881 год — Александр Богомолец, украинский советский врач-патофизиолог и общественный деятель, академик;
1912 год — Михайло Стельмах, украинский писатель, драматург;
1941 год — Боб Дилан, американский певец, поэт и композитор, лауреат Нобелевской премии по литературе (2016);
1964 год — Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова";
1972 год — Майя Санду, молдавский политический деятель, президент Молдавии с 2020 года, премьер-министр Молдавии (2019);
1973 год — Руслана, украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004", народная артистка Украины.
Также в этот день:
1571 год — войска крымского хана Девлет-Герая сжигают Москву;
1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправляют первую телеграмму азбукой Морзе;
1936 год — создают ФК "Шахтер";
1956 год — в Лугано проходит первый конкурс песни Евровидения, в котором принимают участие 14 представителей семи стран Европы.