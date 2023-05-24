24 мая 2023 года: равноапостольных Кирилла и Мефодия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя купаться в водоемах и сажать что-то на огороде.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Родились братья в Солуне в обеспеченной и верующей семье. Но еще в юности они оставили мирское и подались на гору Олимп. Там они выучили славянский язык, а позже создали кириллицу — славянский алфавит. Свою азбуку и славянский язык святые распространяли по разным землям.

Что нельзя делать 24 мая:

купаться в озерах или реках;

сажать что-то на огороде, иначе растения побьют град;

совершать большие покупки.

Народные приметы и поверья:

какая сегодня погода, таким и лето будет;

радуга на небе — к ветреному июню;

утром стелется туман – погода ухудшится;

идет дождь — будет мокро еще 40 дней.

День ангела празднуют:

Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав.

Родились в этот день:

1881 год — Александр Богомолец, украинский советский врач-патофизиолог и общественный деятель, академик;

1912 год — Михайло Стельмах, украинский писатель, драматург;

1941 год — Боб Дилан, американский певец, поэт и композитор, лауреат Нобелевской премии по литературе (2016);

1964 год — Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова";

1972 год — Майя Санду, молдавский политический деятель, президент Молдавии с 2020 года, премьер-министр Молдавии (2019);

1973 год — Руслана, украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004", народная артистка Украины.

Также в этот день:

1571 год — войска крымского хана Девлет-Герая сжигают Москву;

1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправляют первую телеграмму азбукой Морзе;

1936 год — создают ФК "Шахтер";

1956 год — в Лугано проходит первый конкурс песни Евровидения, в котором принимают участие 14 представителей семи стран Европы.