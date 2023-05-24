Скарлетт Йоханссон показала татуировки на спине на Каннском кинофестивале

Скарлетт Йоханссон вышла на красную дорожку в Каннах в роскошном образе.

38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон продемонстрировала свои татуировки на спине. Звезда появилась на красной дорожке премьеры фильма "Город астероидов" на Каннском кинофестивале 2023 года. Об этом пишет PageSix.

Актриса, сыгравшая главную роль в фильме Уэса Андерсона вместе с Томом Хэнксом, Марго Робби и Стивом Кареллом, надела индивидуальный образ Prada, который позволил поклонникам взглянуть на ее огромную татуировку в виде цветка на спине. В дизайне есть ряд больших роз — вероятно, дань уважения ее 7-летней дочери Роуз, которую она делит с бывшим Роменом Дориаком.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

Визажист Фрэнки Бойд поделился более пристальным взглядом на потрясающий образ Йоханссон, опубликовав видео в Instagram. Он показал детали ее розового платья-колонны, которое сверху было в форме белого бюстгальтера с бисером на тонких бретелях. Свой ансамбль Скарлетт дополнила сережками с бриллиантами в виде звезд и ярко-красной помадой.

Основательница средств по уходу за кожей Outset обнималась на красной дорожке с мужем Колином Джостом, который был в простом черном смокинге и галстуке-бабочке.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

Ее многочисленные другие татуировки включают восход солнца на внутренней стороне руки, браслет "Я люблю Нью-Йорк", нарисованный вокруг ее запястья, подкову со словами "счастливчик" на ее грудной клетке и логотип Мстителей на бицепсе — татуировку, которую она делит с пятью из ее коллег по фильмам Marvel.

Ранее Фокус писал, что роскошная Скарлетт Йоханссон украсила страницы Variety.