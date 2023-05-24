Украинский футболист Александр Зинченко и Влада Седан сообщили, что ждут второго ребенка

Защитник лондонского "Арсенала" поделился в соцсетях трогательным видео.

Известный украинский футболист Александр Зинченко и телеведущая Влада Седан сообщили, что скоро снова станут родителями. Они опубликовали милое видео в Instagram.

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко показали снимок УЗИ и подписали видео: "Мы ждем тебя".

Видео, опубликованное Александром Зинченко и Владой Седан

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Тогда Влада рассказывала о победе сборной Украины над сборной Сербии, брала комментарии у футболистов, и Зинченко поцеловал ее прямо в прямом эфире.

Пара перестала скрывать свои отношения и в соцсетях стали чаще появляться совместные фото.

Предложение своей возлюбленной Зинченко сделал самым романтическим образом: среди букетов роз, на поле НСК "Олимпийский". Произошло это через день после матча сборной Украины против Португалии. Украинцы тогда победили и гарантировали себе выход на Евро-2020.

Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020-го, затем последовала пышная церемония в Украине.

Подготовка к свадьбе длилась полгода. На невесте было роскошное платье от известного израильского бренда Galia Lahav из коллекции Lе Secret Royal. Этот бренд предпочитают Бейонсе и Дженнифер Лопес. Образ Влада дополнила босоножками Jimmy Choo. Жених выбрал total look от Dolce & Gabbana.

На свадьбе пары выступали Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik. А после подали шестиярусный торт.

А уже 1 августа 2021 у Зинченко и Седан родилась дочь Ева.

Александр Зинченко с дочкой Евой

Напомним, сейчас семья футболиста живет в Великобритании. Зинченко с первых дней вторжения ВС РФ в Украину активно поддерживает свою страну и дает интервью, рассказывая о происходящем.