Шакира умоляет Тома Круза не флиртовать с ней

Сейчас знаменитость сосредоточена на воспитании своих детей — Саши и Милана.

46-летняя колумбийская певица Шакира умоляет Тома Круза не ухаживать за ней. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Жерара Пике просит 60-летнего голливудского актера прекратить флирт с ней после того, как они встретились на Гран-при Формулы-1 в Майами.

После того, как звезда сцены и Том Круз были сфотографированы вместе, в Сети стали предполагать, что знаменитости встречаются.

Однако для американского актера, который, как сообщалось, отправил певице букет цветов после прогулки, станет новостью, что она сейчас не ищет любви и отношений.

Сообщалось, что артистка, недавно переехавшая в США из Европы, сосредоточена на своих детях на фоне разрыва с их отцом Жераром Пике.

Том Круз и Шакира Фото: Getty Images

Инсайдер добавил, что после встречи с Шакирой у Тома Круза "кружилась голова" и он вел себя так же, как после встречи со своей бывшей женой Кэти Холмс.

Источник отметил: "Она не хочет смутить или огорчить его, но с ее стороны нет никакого влечения или романтики — она просто была дружественной".

Шакира Фото: burberry

Напомним, тем временем Жерар Пике показал редкое фото с новой возлюбленной Кларой Чиа Марти.

Также Фокус писал об общей песне Шакиры и ее двух сыновей.