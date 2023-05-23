Бывший бойфренд Шакиры опубликовал редкое фото с новой возлюбленной

Пара объявила об официальных отношениях в январе этого года.

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36-летний испанский футболист Жерар Пике опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото со своей возлюбленной, 24-летней моделью Кларой Чиа Марти.

Бывший супруг Шакиры поделился селфи со своей девушкой. На фотографии Пике был без рубашки и улыбался, а Марти сидела у него на коленях и держала камеру, чтобы сделать снимок. Девушка была одета в черную футболку.

"🧡", — подписал он просто фотографию.

Жерар Пике и Клара Чиа Фото: Instagram @3gerardpique

Неудивительно, что фан-база Шакиры отправилась в комментарии под публикацией, чтобы поделиться своим "разочарованием".

"Кто это? Бывший Шакиры?", — написал один из поклонников.

"По крайней мере, имейте немного чувства человечности и держите свою жизнь в тайне !!!!", — добавил второй пользователь.

"Типично: загружаете фотографию друг с другом, чтобы доказать, что вы "счастливы", когда ЯВНО умираете от ярости внутри", — прокомментировал третий фанат Шакиры.

Напомним, Шакира и Жераром Пике расстались после 11 лет отношений. Позже певица решила уехать с детьми и родителями из Барселоны и обосноваться в Майами.

Шакира и Жерар Пике Фото: Getty Images

Также Фокус писал, что Жерар Пике раскритиковал Шакиру и ее поклонников.