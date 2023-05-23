Колишній бойфренд Шакіри опублікував рідкісне фото з новою коханою

Пара оголосила про офіційні відносини у січні цього року.

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36-річний іспанський футболіст Жерар Піке опублікував у своєму Instagram-акаунті нове фото зі своєю коханою, 24-річною моделлю Кларою Чіа Марті.

Колишній чоловік Шакіри поділився селфі зі своєю дівчиною. На фотографії Піке був без сорочки і посміхався, а Марті сиділа на колінах і тримала камеру, щоб зробити знімок. Дівчина була одягнена у чорну футболку.

"🧡", — підписав він просто фотографію.

Жерар Піке та Клара Чіа Фото: Instagram @3gerardpique

Не дивно, що фан-база Шакіри вирушила до коментарів під публікацією, щоб поділитися своїм "розчаруванням".

"Хто це? Колишній Шакіри?", — написав один із шанувальників.

"Принаймні, майте трохи почуття людяності та тримайте своє життя в таємниці!!!!", — додав другий користувач.

"Типово: завантажуєте фотографію один з одним, щоб довести, що ви "щасливі", коли ЯВНО вмираєте від люті всередині", — прокоментував третій фанат Шакіри.

Нагадаємо, Шакіра та Жераром Піке розлучилися після 11 років відносин. Пізніше співачка вирішила поїхати з дітьми та батьками з Барселони та влаштуватися в Майамі.

Шакіра та Жерар Піке Фото: Getty Images

Також Фокус писав, що Жерар Піке розкритикував Шакіру та її шанувальників.