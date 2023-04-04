Жерар Піке розкритикував Шакіру та її шанувальників: у них "немає власних життів"
Жерар Піке навчився не реагувати на хейтерів, які звинувачують його у зрадах Шакірі.
36-річний іспанський футболіст Жерар Піке дав інтерв'ю Херарду Ромеро, в якому він розповів про те, як справляється з критикою після свого розлучення з колумбійською співачкою Шакірою у червні 2022 року. Про це пише PageSix.
"Спочатку було погано і дійшло до того, що, якби я дозволив чомусь зачепити мене, я кинувся б зі скелі", — зізнався він, додавши, що саме його безтурботне ставлення врятувало його психічне здоров'я.
Далі Піке розповів про те, що "95 відсотків" проблем людей виникають, коли вони "схильні дбати про речі, які не такі вже й важливі". На його думку, турбуватися варто лише про "серйозні проблеми зі здоров'ям, родиною та стосунками".
Однак його стосунки виявилися предметом розбіжностей, коли він та 46-річна Шакіра розійшлися після 11 років спільного життя. Після новин про його передбачуваний роман із моделлю Кларою Чіа Марті фанати поспішили розкритикувати Піке у соціальних мережах.
"Наприклад, моя колишня латиноамериканка… ви не уявляєте [коментарі], які я отримав у соціальних мережах від її шанувальників. Мільйони варварства! — сказав він під час інтерв'ю. — Але мене це не хвилює. Чесно кажучи, зовсім ні, бо я їх не знаю.У цих людей немає життів, і чому мене це має хвилювати? Я ніколи їх не зустріну, вони ж роботи, розумієш?"
Піке додав, що його байдужість "здорова тому, що якщо вам важлива думка людей, ви мертві".
"Вони хочуть, щоб ви хвилювалися, і коли ви це зробите, вони виграють. Ви маєте показати їм, що вам байдуже, бо це ще більше злить їх", — додав він.
Після його інтерв'ю багато людей, зокрема сама Шакіра, звинуватили Піке в ксенофобії після того, як він натякнув, що латиноамериканці — "варвари" за те, що вони критикують його.
Одна людина написала в Twitter у відповідь на інтерв'ю: "Якого хр*на ти повинен був згадати, що твоя колишня латиноамериканка? Чи вважаєш ти, що латиноамериканці ображають або утискають більше, ніж вихідці з інших країн? Чому ти це сказав? До того ж у Шакіри є шанувальники по всьому світу. Ти справді копаєте собі могилу".
Тим часом інші називали його "ксенофобом" та демонстрували свою латиноамериканську гордість.
Незабаром після цього співачка написала у Twitter, що вона "пишається тим, що вона латиноамериканка" разом із десятками смайликів прапорів країн Латинської Америки.
Нагадаємо, колумбійська співачка Шакіра, яка розлучилася з батьком своїх дітей Жераром Піке після 11 років стосунків, вирішила поїхати з дітьми та батьками з Барселони та влаштуватися в Майамі. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото міста та написала пост подяки.
Від'їзд Шакіри до США дуже зачепив її колишнього. Жерар Піке розлютився, коли дізнався, що співачка відлітає в Америку, щоб вже 11 квітня відправити синів до школи.
Раніше Фокус писав, що у листопаді 2022 року Шакіра отримала повну опіку над синами: дев'ятирічним Міланом та семирічний Сашком після 12 годин переговорів з колишнім бойфрендом Жерара Піке та адвокатами.