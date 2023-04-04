Жерар Піке розкритикував Шакіру та її шанувальників: у них "немає власних життів"

Жерар Піке навчився не реагувати на хейтерів, які звинувачують його у зрадах Шакірі.

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36-річний іспанський футболіст Жерар Піке дав інтерв'ю Херарду Ромеро, в якому він розповів про те, як справляється з критикою після свого розлучення з колумбійською співачкою Шакірою у червні 2022 року. Про це пише PageSix.

"Спочатку було погано і дійшло до того, що, якби я дозволив чомусь зачепити мене, я кинувся б зі скелі", — зізнався він, додавши, що саме його безтурботне ставлення врятувало його психічне здоров'я.

Жерар Піке Фото: Gerard Piqué/Instagram

Далі Піке розповів про те, що "95 відсотків" проблем людей виникають, коли вони "схильні дбати про речі, які не такі вже й важливі". На його думку, турбуватися варто лише про "серйозні проблеми зі здоров'ям, родиною та стосунками".

Однак його стосунки виявилися предметом розбіжностей, коли він та 46-річна Шакіра розійшлися після 11 років спільного життя. Після новин про його передбачуваний роман із моделлю Кларою Чіа Марті фанати поспішили розкритикувати Піке у соціальних мережах.

"Наприклад, моя колишня латиноамериканка… ви не уявляєте [коментарі], які я отримав у соціальних мережах від її шанувальників. Мільйони варварства! — сказав він під час інтерв'ю. — Але мене це не хвилює. Чесно кажучи, зовсім ні, бо я їх не знаю.У цих людей немає життів, і чому мене це має хвилювати? Я ніколи їх не зустріну, вони ж роботи, розумієш?"

Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Піке додав, що його байдужість "здорова тому, що якщо вам важлива думка людей, ви мертві".

"Вони хочуть, щоб ви хвилювалися, і коли ви це зробите, вони виграють. Ви маєте показати їм, що вам байдуже, бо це ще більше злить їх", — додав він.

Після його інтерв'ю багато людей, зокрема сама Шакіра, звинуватили Піке в ксенофобії після того, як він натякнув, що латиноамериканці — "варвари" за те, що вони критикують його.

Жерар Піке та Клара Чіа Марті Фото: Gerard Piqué/Instagram

Одна людина написала в Twitter у відповідь на інтерв'ю: "Якого хр*на ти повинен був згадати, що твоя колишня латиноамериканка? Чи вважаєш ти, що латиноамериканці ображають або утискають більше, ніж вихідці з інших країн? Чому ти це сказав? До того ж у Шакіри є шанувальники по всьому світу. Ти справді копаєте собі могилу".

Тим часом інші називали його "ксенофобом" та демонстрували свою латиноамериканську гордість.

Незабаром після цього співачка написала у Twitter, що вона "пишається тим, що вона латиноамериканка" разом із десятками смайликів прапорів країн Латинської Америки.

Нагадаємо, колумбійська співачка Шакіра, яка розлучилася з батьком своїх дітей Жераром Піке після 11 років стосунків, вирішила поїхати з дітьми та батьками з Барселони та влаштуватися в Майамі. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото міста та написала пост подяки.

Від'їзд Шакіри до США дуже зачепив її колишнього. Жерар Піке розлютився, коли дізнався, що співачка відлітає в Америку, щоб вже 11 квітня відправити синів до школи.

Раніше Фокус писав, що у листопаді 2022 року Шакіра отримала повну опіку над синами: дев'ятирічним Міланом та семирічний Сашком після 12 годин переговорів з колишнім бойфрендом Жерара Піке та адвокатами.