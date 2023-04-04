Жерар Пике раскритиковал Шакиру и ее поклонников: у них "нет собственных жизней"

Жерар Пике научился не реагировать на хейтеров, которые обвиняют его в изменах Шакире.

Related video

36-летний испанский футболист Жерар Пике дал интервью Херарду Ромеро, в котором они рассказали о том, как справляется с критикой после своего расставания с колумбийской певицей Шакирой в июне 2022 года. Об этом пишет PageSix.

"Вначале было плохо и дошло до того, что, если бы я позволил чему-то зацепить меня, я бы бросился со скалы", — признался он, добавив, что именно его беззаботное отношение спасло его психическое здоровье.

Жерар Пике Фото: Gerard Piqué/Instagram

Далее Пике рассказал о том, что "95 процентов" проблем людей возникают, когда они "склонны заботиться о вещах, которые не так уж важны". По его мнению, беспокоиться стоит только о "серьезных проблемах со здоровьем, семьей и отношениями".

Однако его отношения оказались предметом разногласий, когда он и 46-летняя Шакира расстались после 11 лет совместной жизни. После новостей о его предполагаемом романе с моделью Кларой Чиа Марти фанаты поспешили раскритиковать Пике в социальных сетях.

"Например, моя бывшая латиноамериканка… вы не представляете [комментарии], которые я получил в социальных сетях от ее поклонников. Миллионы варварства! — сказал он во время интервью. — Но меня это не волнует. Честно говоря, вовсе нет, потому что я их не знаю. У этих людей нет жизней, и почему меня это должно волновать? Я никогда их не встречу, они же роботы, понимаешь?"

Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Пике добавил, что его безразличие "здоровое, потому что если вам важно мнение людей, вы мертвы".

"Они хотят, чтобы вы волновались, и когда вы это сделаете, они бы выиграли. Вы должны показать им, что вам все равно, потому что это еще больше злит их", — добавил он.

После его интервью многие люди, в том числе сама Шакира, обвинили Пике в ксенофобии после того, как он намекнул, что латиноамериканцы — "варвары" за то, что они его критикуют.

Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Gerard Piqué/Instagram

Один человек написал в Twitter в ответ на интервью: "Какого хрена ты должен был упомянуть, что твоя бывшая латиноамериканка? Считаешь ли ты, что латиноамериканцы оскорбляют или притесняют больше, чем выходцы из других стран? Почему ты это сказал? К тому же у Шакиры есть поклонники по всему миру. Ты действительно копаете себе могилу".

Тем временем другие называли его "ксенофобом" и демонстрировали свою латиноамериканскую гордость.

Вскоре после этого певица написала в Twitter, что она "гордится тем, что она латиноамериканка" вместе с десятками смайликов флагов стран Латинской Америки.

Напомним, колумбийская певица Шакира, расставшаяся с отцом своих детей Жераром Пике после 11 лет отношений, решила уехать с детьми и родителями из Барселоны и обосноваться в Майами. На своей странице в Instagram она опубликовала фото города и написала пост благодарности.

Отъезд Шакиры в США очень задел ее бывшего. Жерар Пике был в ярости, когда узнал, что певица улетает в Америку, чтобы уже 11 апреля отправить сыновей в школу.

Ранее Фокус писал, что в ноябре 2022 года Шакира получила полную опеку над сыновьями: девятилетним Миланом и семилетним Сашей после 12 часов переговоров с бывшим бойфрендом Жерара Пике и адвокатами.