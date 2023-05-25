"Я взволнована": дочь Джонни Деппа высказалась о звездном отце

Лили-Роуз Депп сейчас представляет в Каннах сериал "Идол", а Джонни Депп — фильм "Жанна Дюбарри".

23-летняя американская актриса Лили-Роуз Депп высказалась о работе своего звездного отца Джонни Деппа. Об этом пишет ET.

Наследница звезды "Пиратов Карибского моря" высоко оценила его игру в новом фильме "Жанна Дюбарри" на Каннском кинофестивале-2023.

"Я очень рада за него. Я очень взволнована, – сказала Лили-Роуз. – И это так здорово, что мы можем делать проекты, которыми очень гордимся".

Джонни Депп получил семиминутные овации исторической драме во время ее премьеры 16 мая 2023 года.

В Каннах актер впервые рекламировал фильм после того, как в июне 2022 выиграл резонансный судебный процесс против своей бывшей жены Эмбер Херд. Во время фестиваля он сказал, что, несмотря на то, что некоторые критики говорили о его профессиональном "возвращении", он "никуда и не уходил".

Джонни Депп в новом фильме Фото: Скриншот

В картине "Жанна Дюбарри" Джонни играет короля Людовика XV и снимается вместе с Бенджамином Лаверне и Мэйвенном, также режиссером проекта.

23-летняя Лили-Роуз, со своей стороны, получила пятиминутные овации в понедельник, когда она и певец The Weeknd представили скандальный сериал от HBO "Идол".

Лили-Роуз Депп и The Weeknd в сериале "Идол" Фото: HBO

Напомним, сериал "Идол" раскритиковали за множество откровенных сцен.

Также Фокус писал о реакции Джонни Деппа на овации после показа его нового фильма.