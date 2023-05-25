Ветеринары рассказали, почему в доме собака всегда должна быть без ошейника

Далеко не все владельцы собак видят в ошейниках опасность, хотя она присутствует.

Многие владельцы собак часто предпочитают не снимать ошейники со своих питомцев, когда приходят с ними домой после прогулок. Однако ветеринары из клиники Royal Vista Vets в Колорадо рекомендуют этого не делать, поскольку они могут быть опасны для животных в условиях закрытого пространства.

Так, они отмечают, что животное может зацепиться за мебель или предметы декора, что приведет к удушению.

Подобное заявление специалисты сделали после того, как у 14-месячного золотистого ретривера во время игры зацепился ошейник, он запаниковал и вывернулся, чтобы освободиться, из-за чего ошейник сжался на его шее.

В этот момент его хозяин был дома и понял, что что-то не так. Он снял ошейник с щенка до того, как Перси потерял сознание. Однако животное уже пострадало: у него было затрудненное дыхание и слюнотечение, из-за чего его отвезли в ветклинику. Рентгеновские снимки щенка показали, что у него была жидкость в легком из-за того времени, которое он провел, пытаясь дышать. Ветеринар смог обеспечить пса дополнительным кислородом, и это в сочетании с обезболивающими помогло его выздоровлению.

По словам врачей, исход для Перси мог быть куда плачевнее, если бы хозяева вовремя не обнаружили животное.

"Опасность удушения собак, играющих в ошейниках, — это скрытая опасность, о которой многие владельцы домашних животных не знают, но об этой истории мы довольно часто слышим в наших клиниках неотложной помощи", — сказал представитель Royal Vista Vets.

Поэтому они просят владельцев не лениться снимать ошейники с собак в доме.

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