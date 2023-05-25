65-летняя Шэрон Стоун поделилась фото в ярком купальнике

Несмотря на возраст, голивудская актриса все еще может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала свою фигуру. Фотографией в купальнике знаменитость поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

На селфи в зеркале звезда "Основного инстинкта" предстала в зеленом бикини от Dolce & Gabbana с черным леопардовым принтом. Купальный костюм из двух частей подчеркивал ее стройную фигуру. Мать троих детей позировала в гостиной своего особняка в Беверли-Хиллз в черных солнцезащитных очках.

"Готова к лету", — написала под публикацией голивудская звезда.

Шэрон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Позади Стоун была цветная фотография в рамке одной из ее любимых актрис, Мэрилин Монро, обнаженной в постели и завернутой в белые простыни. Также на снимке можно рассмотреть интересные статуэтки, ее собаку Бандита, журнальный столик с несколькими книгами и кресло с подушкой. Французского бульдога Шэрон взяла себе в 2018 году.

Домашний любиме Шэрон Стоун

В последнее время на Стоун обрушился ряд серьезных проблем. Она перенесла операцию, потеряла половину своего состояния из-за банковского кризиса в США, а совсем недавно скончался ее 57-летний брат Патрик. Трагедия случилась через два года после того, как у Шэрон умер 11-месячный племянник Ривер от полиорганной недостаточности.

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".