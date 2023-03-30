Шэрон Стоун высказалась о смерти своего младшего брата

Знаменитость потеряла брата в феврале 2023 года после внезапного и смертельного сердечного приступа.

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65-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о потере своего любимого брата Патрика спустя месяц после его смерти. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Основного инстинкта" потеряла своего младшего брата в феврале 2023 года после внезапного и смертельного сердечного приступа.

Стоун поделилась, что, несмотря на то, что она "много работала со смертью" во время своей работы в роли посла касательно СПИДа, потеря брата была для нее очень тяжелой.

"Я просто пытаюсь воспринимать каждый день таким, какой он есть. Мне просто нужно попытаться понять", — сказала она.

Ранее голливудская звезда высказалась в социальных сетях, чтобы рассказать о своем горе и поблагодарить поклонников за их "любовь и поддержку", когда она сдерживала слезы из-за "огромной потери" в ее семье.

Шэрон Стоун с братом

"Это сообщение подтверждает, что да, мы потеряли моего брата Патрика Джозефа Стоуна вчера от сердечного приступа", — сказала она тогда.

"Да, это тот мужчина, который был отцом Ривера, которого мы потеряли… в 11 месяцев. У него остались жена Таша, сын Хантер и дочь Кейли. Как и любая семья, мы благодарим вас за вашу любовь и поддержку в это время безмерного горя, и мы ценим все ваши соболезнования", — обратилась к поклонникам звезда "Основного инстинкта".

Напомним, на 58-м году ушел из жизни брат Шэрон Стоун.

Также Фокус писал о том, как Шэрон Стоун переживает непростой период после операции.