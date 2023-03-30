Шерон Стоун висловилася щодо смерті свого молодшого брата

Знаменитість втратила брата в лютому 2023 року після раптового та смертельного серцевого нападу.

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65-річна голлівудська акторка Шерон Стоун розповіла про втрату свого улюбленого брата Патріка через місяць після його смерті. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Основного інстинкту" втратила свого молодшого брата в лютому 2023 після раптового та смертельного серцевого нападу.

Стоун поділилася, що, незважаючи на те, що вона "багато працювала зі смертю" під час своєї роботи в ролі посла зі СНІДу, втрата брата була для неї надзвичайно важкою.

"Я просто намагаюся сприймати кожен день таким, яким він є. Мені просто потрібно спробувати зрозуміти", — сказала вона.

Раніше голлівудська зірка висловилася в соціальних мережах, щоб розповісти про своє горе та подякувати шанувальникам за їхню "любов і підтримку", коли вона стримувала сльози через "величезну втрату", яку зазнала її родина.

Шерон Стоун з братом

"Це повідомлення підтверджує, що так, ми втратили мого брата Патріка Джозефа Стоуна вчора від серцевого нападу", — сказала вона тоді.

"Так, це той чоловік, який був батьком Рівера, якого ми втратили… в 11 місяців. У нього залишилися дружина Таша, син Хантер і донька Кейлі. Як і будь-яка родина, ми дякуємо вам за вашу любов і підтримку в цей час безмірного горя, і ми цінуємо всі ваші співчуття", — звернулася до прихильників зірка "Основного інстинкту".

Нагадаємо, на 58-му році пішов із життя брат Шерон Стоун.

Також Фокус писав про те, як Шерон Стоун переживає непростий період після операції.