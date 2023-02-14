У віці 57 років помер брат Шерон Стоун

Патрік Стоун був батьком племінника Шерон Стоун Рівера, який помер у віці 11 місяців у 2021 році.

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Американська акторка Шерон Стоун підтвердила смерть свого брата Патріка пізно ввечері в понеділок, поділившись їхнім спільним фото в Instagram. Йому було 57 років. Про це пише People.

"Спочивай з миром, мій брат Патрік Джозеф Стоун", — підписала Шерон знімок, на якому вона обіймає Патріка.

На другому знімку у галереї її брат посміхається в камеру.

Патрік був батьком племінника Стоун Рівера, який у 2021 році помер від "повної недостатності органів" у віці 11 місяців.

"Моє серце ніби вирвали з грудей. Патрік пішов до нашого милого Рівера приблизно о 03:30", — написала дружина Патріка. "Я не знаю, що ще сказати, він був моїм світом".

"Він був найбільшою скалкою в дупі з найбільшим серцем з усіх, кого я знаю", — написала дружина Патріка, додавши, що він був батьком "прекрасних дітей, яких він любив та обожнював".

"У перший день, коли я побачила його, я знала, що збираюся вийти за нього заміж. Я відчула безпосередній зв'язок із ним, і протягом 20 років ми зводили одне одного з розуму, але ми також любили одне одного так глибоко", — зазначила Таша.

Жінка описала його як свою "споріднену душу", оскільки вони "тільки підтримували одне одного, навіть у найпотворніших випадках".

Також Фокус писав, що 64-річна Шерон Стоун після операції показала, як переживає непростий період.