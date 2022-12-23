64-річна Шерон Стоун після операції показала, як переживає непростий період (відео)

Знаменита акторка після операції ділиться з шанувальниками новим захопленням.

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Голлівудська актриса Шерон Стоун нещодавно повернулася з лікарні після чергової операції — знаменитості видаляли пухлину, яка завдавала їй дискомфорту. За словами Шерон, вона не збирається здаватися, тому не забуває не лише про догляд за собою, а й спортивну форму. Про це пише Daily Mail.

Плавання, стрибки, відпочинок і правильне харчування — не єдине, чим захоплена Шерон. Популярна акторка також почала любити й малювання, щоразу вражаючи своїми шедеврами. Крім того, на кадрах зірка показує себе справжню, не ховаючись під фотошопом і фільтрами.

"Останні картини. Люблю це! Щасливих свят! 🤍" — поділилася Шерон.

Стоун спрямовує свої таланти на розтягнуті абстрактні акрилові картини, використовуючи широкий спектр кольорів.

Останніми роками номінована на "Оскар" акторка має звичку ділитися своїм творчим досвідом у соціальних мережах і навіть розповіла про своє ремесло, поділившись, що іноді малює пензлями для макіяжу.

Нагадаємо, Шерон Стоун вийшла на червону доріжку заходу The Women in Cinema Event у Саудівській Аравії, став однією з головних запрошених зірок. Для ефектної появи вона обрала рожеву сукню Fuchsia бренду AZ Factory з драпіруванням і масивні коштовності.