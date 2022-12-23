64-летняя Шэрон Стоун после операции показала, как переживает непростой период (видео)

Знаменитая актриса после операции делится с поклонниками новым увлечением.

Related video

Голливудская актриса Шэрон Стоун недавно вернулась из больницы после очередной операции – знаменитости удаляли опухоль, которая причиняла ей дискомфорт. По словам Шэрон, она не собирается сдаваться, поэтому не забывает не только об уходе за собой, но и спортивной форме. Об этом пишет Daily Mail.

Плавание, скачки, отдых и правильное питание – не единственное, чем увлечена Шэрон. Популярная актриса также стала любить и рисование, каждый раз впечатляя своими шедеврами. Более того, на кадрах звезда показывает себя настоящую, не скрываясь под фотошопом и фильтрами.

"Последние картины. Люблю это! Счастливых праздников! 🤍" — поделилась Шэрон.

Стоун направляет свои таланты на растянутые абстрактные акриловые картины, используя широкий спектр цветов.

В последние годы номинированная на "Оскар" актриса имеет привычку делиться своим творческим опытом в социальных сетях и даже рассказала о своем ремесле, поделившись, что иногда рисует кистями для макияжа.

Напомним, Шэрон Стоун вышла на красную дорожку мероприятия The Women in Cinema Event в Саудовской Аравии, став одной из главных приглашенных звезд. Для эффектного появления она выбрала розовое платье Fuchsia бренда AZ Factory с драпировками и массивные драгоценности.