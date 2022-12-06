Шэрон Стоун вышла в свет в потрясающем розовом платье

64-летняя звезда "Основного инстинкта" посетила мероприятие в Саудовской Аравии.

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Актриса Шэрон Стоун продемонстрировала, что в 64 года выглядит все также ослепительно, как и в зените своей славы. Она вышла на красную дорожку мероприятия The Women in Cinema Event в Саудовской Аравии, став одной из главных приглашенных звезд. Об этом пишет Daily Mail.

Для эффектного появления она выбрала розовое платье Fuchsia бренда AZ Factory с драпировками и массивные драгоценности.

Образ она дополнила туфлями на очень высоких каблуках.

[ + – ] Шэрон Стоун в розовом Фото: Getty Images

Также на мероприятии были такие звезды, как Эль Макферсон, Сара Сампайо, Гай Ричи, Приянка Чопра и Фрида Пинто, но Стоун явно затмила их всех.

[ + – ] Шэрон Стоун и Приянка Чопра

Кинофестиваль в Саудовской Аравии отмечает вклад женщин в кино, а Шэрон Стоун прославилась ролями во многих фильмах, включая культовые картины "Основной инстинкт" и "Быстрый и мертвый".

Ранее Стоун рассказывала, в чем секрет ее красоты в интервью WSJ Magazine. Она отметила, что всегда завтракает фруктами, много плавает в бассейне, принимает ванны с арникой и солью из Мертвого моря и главное, спит по восемь часов в день.

"Мой любимый завтрак – это арбуз с сыром фета и мятой, с оливковым маслом, солью и перцем. И я люблю тосты без глютена с травяным чаем", — рассказывала о своем меню Шэрон Стоун.

Упоминала она и о важности физических упражнений. "Если вы делаете приседания каждый день, это действительно собирает все ваше тело вместе", — добавила звезда.

Напомним, ранее актриса посетила премьеру фильма "При чем здесь любовь?", который открыл 10-дневный международный кинофестиваль Red Sea Film Felstival. Стоун появилась на красной дорожке в эффектном воздушном платье.