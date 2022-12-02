64-летняя Шэрон Стоун произвела фурор на красной дорожке в воздушном платье

Актриса посетила премьеру фильма "При чем здесь любовь?" Он открыл 10-дневный международный кинофестиваль Red Sea Film Felstival.

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64-летняя американская актриса Шэрон Стоун появилась на гала-вечере открытия международного кинофестиваля Red Sea Film Felstival в городе Джидда (Саудовская Аравия) и восхитила публику своим нарядом.

На ковровой дорожке перед премьерой фильма "При чем здесь любовь?" знаменитость позировала многочисленным фотографам в длинном бежево-розовом наряде, напоминающим то ли зефир, то ли торт, от бренда Monsoori. Ее сенсационное платье из нескольких слоев тюля с оборкой на шее и черным бантом по центру привлекло всеобщее внимание.

Образ Шэрон дополнила длинными черными перчатками и такого же цвета туфлями на каблуке и платформе.

Ее короткие светлые локоны были взлохмачены и искусно приглажены, а легкая палитра макияжа подчеркивала зрелую красоту актрисы.

[ + – ] Шэрон Стоун на гала-вечере открытия Red Sea Film Felstival Фото: Getty Images

Вместе со Стоун на открытии кинофестиваля блистали Приянка Чопра и Фрида Пинто, бразильская модель Алессандра Амбросио и продюсер фильма Джемайма Голдмит.

Международный кинофестиваль на Красном море – это 10-дневный праздник кино, в программе которого 131 фильм и короткометражный фильм из 61 страны, в том числе 34 мировых премьеры, 17 арабских премьер и 47 премьер стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Главой конкурса в этом году стал режиссер, продюсер и сценарист, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун.

Напомним, Шэрон Стоун в недавней фотосессии повторила культовый момент из фильма "Основной инстинкт".