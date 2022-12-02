64-річна Шерон Стоун викликала фурор на червоній доріжці у повітряній сукні

Акторка відвідала прем'єру фільму "До чого тут кохання?" Він відкрив 10-денний міжнародний кінофестиваль Red Sea Film Felstival.

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64-річна американська акторка Шерон Стоун з'явилася на гала-вечорі відкриття міжнародного кінофестивалю Red Sea Film Felstival у місті Джідда (Саудівська Аравія) та захопила публіку своїм вбранням.

На килимовій доріжці перед прем'єрою фільму "До чого тут кохання?" знаменитість позувала численним фотографам у довгому бежево-рожевому вбранні, що нагадує чи то зефір, чи торт, від бренду Monsoori. Її сенсаційна сукня з кількох шарів тюлю з оборкою на шиї та чорним бантом по центру привернула загальну увагу.

Образ Шерон доповнила довгими чорними рукавичками та такого ж кольору туфлями на підборах та платформі.

Її короткі світлі локони були скуйовджені та майстерно пригладжені, а легка палітра макіяжу підкреслювала зрілу красу акторки.

[ + – ] Шерон Стоун на гала-вечорі відкриття Red Sea Film Felstival Фото: Getty Images

Разом зі Стоун на відкритті кінофестивалю сяяли Пріянка Чопра та Фріда Пінто, бразильська модель Алессандра Амброзіо та продюсерка фільму Джеміма Голдсміт.

Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі — це 10-денне свято кіно, у програмі якого 131 фільм та короткометражний фільм із 61 країни, зокрема 34 світові прем'єри, 17 арабських прем'єр та 47 прем'єр країн Близького Сходу та Північної Африки.

Головою цьогорічного конкурсу став режисер, продюсер і сценарист, володар трьох премій "Оскар" Олівер Стоун.

Нагадаємо, Шерон Стоун у нещодавній фотосесії повторила культовий момент із фільму "Основний інстинкт".