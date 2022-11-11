Шерон Стоун повторила культовий момент із "Основного інстинкту"

Шерон продовжує демонструвати, що перебуває в чудовій формі.

Related video

64-річна американська акторка Шерон Стоун знялася для нового номера журналу Harper's Bazaar Spain, продемонструвавши елегантні образи, а також відтворивши сцену з трилера "Основний інстинкт".

Актриса мала вигляд, набагато молодшої за свій вік, у чорній сукні з рюшами та колготках у сіточку, витягнувши ноги в сторони та сидячи на табуреті.

Фото: Harper’s Bazaar Spain

Її сцена зі схрещуванням ніг у популярному фільмі 1992 року "Основний інстинкт" — одна з найзнакових в історії сучасного кіно.

Шерон зіграла фатальну жінку Кетрін Трамелл у трилері Пола Верховена 1992 року, а Майкл Дуглас — Ніка Каррана, опального детектива з розслідування вбивств із Сан-Франциско, який був упевнений, що Кетрін, багата спадкоємиця, вбила свого колишнього бойфренда. У знаменитій сцені допиту героїню Шерон Кетрін допитувала поліція, і підозрювана відволікає їх, коли розправляє ноги, знову схрещує їх і залишає чоловіків у сум'ятті, оскільки ті побачили, що дівчина була без спідньої білизни.

Тоді ця сцена викликала великі суперечки, а Шерон зізнавалася, що її обдурили заради того, щоб отримати цей кадр. У своїх мемуарах "Краса життя двічі" Стоун описала, як вона в люті дала ляпас Полові Верховену та пішла з попереднього перегляду еротичного трилера, виявивши, що його запевнення в тому, що цей момент не з'явиться на екрані, були брехнею та що глядачі могли, як вона висловилася, "побачити всю дорогу до Небраски".

Зі свого боку, Верховен категорично відкинув її твердження, що вона була зненацька захоплена сценою зі схрещуванням ніг:

"Будь-яка акторка знає, що вона побачить, якщо ви попросите її зняти спідню білизну та вказати туди камерою".

На іншому знімку для Harper's Bazaar Spain вона сфотографована в яскравій шубі та з не менш яскравим макіяжем очей.

Фото: Harper’s Bazaar Spain

Нагадаємо, нещодавно в акторки виявили пухлину, і на неї чекає операція. Перед тим, як поїхати в лікарню, вона встигла знятися ще для одного журналу.