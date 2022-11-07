Шерон Стоун у чорному з'явилася на обкладинці журналу після новин про майбутню операцію

Особливу родзинку надав незвичайний головний убір.

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64-річна американська акторка Шерон Стоун прикрасила обкладинку нового номера журналу Icon magazine, про що повідомила своїх підписників в Instagram.

На знімку вона позує стоячи до камери боком. На ній — довга чорна мережива облягаюча сукня з довгими, під якою видно бюстгальтер і біла щільна мініспідниця. Під вбрання вона взула туфлі-човники на шпильці, а яскравим завершенням образу став незвичайний головний убір, що нагадує птаха, який обійняв її голову своїми крилами.

Чорно-білий знімок зроблений на мармуровій підлозі з двома великими полотнами, що висять перед стіною з плюща як тло.

"Дякую @icon.magazin та нашій команді!" — йдеться у підписі.

[ + – ] Акторка приміряла напівпрозору сукню Фото: Instagram sharonstone

Нещодавно Шерон повідомила своїм шанувальникам, що у неї виявили велику фіброзну пухлину, і тепер її чекає операція, після якої вона відновлюватиметься від чотирьох до шести тижнів. Акторка порадила завжди стежити за своїм здоров'ям та обов'язково консультуватися не в одного фахівця. За її словами, їй спочатку поставили неправильний діагноз, і, зазнавши серйозних болів, вона вирішила пройти ще одне обстеження, яке виявило проблему.

Раніше ми писали, що Шерон Стоун покинув молодий бойфренд. Це сталося після того, як вона відмовилася вдаватися до уколів краси та пластичних операцій задля збереження молодості.