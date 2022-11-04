У Шерон Стоун виявили пухлину

На акторку чекає операція, після якої вона відновлюватиметься до шести тижнів.

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64-річна американська акторка Шерон Стоун, яка перенесла 21 рік тому крововилив у мозок та інсульт, що мало не вбив її, повідомила, що в неї виявили новоутворення, і тепер на неї чекає операція. Про це знаменитість розповіла своїм під підписникам у Instagram Stories.

За словами актриси, лікарі виявили в неї велику фіброзну пухлину. До цього їй призначили помилкове лікування, після чого біль настільки посилився, що їй довелося вдатися до подвійної епідуральної анестезії, щоб полегшити біль. Тому вона вирішила проконсультуватися з іншими лікарями.

"Із болем, що посилився, я пішла до іншого фахівця, результат — у мене велика фіброзна пухлина, яку треба вирізати".

Акторка порадила своїм шанувальницям не вірити першому діагнозу та за можливості отримати ще хоча б одну консультацію. Це, запевняє вона, може врятувати життя.

Стоун додала, що буде відсутня від чотирьох до шести тижнів, щоб повністю відновитися, і подякувала фанатам за їхню турботу, додавши: "Все добре".

Раніше Шерон уже відверто розповідала про свої проблеми зі здоров'ям. Наприклад, в автобіографії 2021 року "Гарно прожити два життя" вона писала, що у 2001 році їй видалили доброякісні пухлини, які вона описала як "гігантські" та "більші, ніж самі тільки мої груди". Після медичної процедури пластичний хірург поставив їй грудні імплантати більшого розміру, на які вона погодилася під час операції з реконструкції грудей після видалення пухлин.

У 43 роки Стоун перенесла інсульт і мало не померла. Їй вдалося вилізти з цього стану, але перенесена біда вплинула на її кар'єру та ставлення до неї.

"Люди зверталися зі мною вкрай недобре. Від інших жінок у моєму власному бізнесі до жінки-судді, яка вела мою справу про опіку, я не думаю, що хтось розуміє, наскільки небезпечний інсульт для мене, жінки, і що потрібно, щоб видужати. Мені знадобилося близько семи років.

Мені довелося перезакласти свій будинок. Я втратила все, що я мала. Я втратила своє місце в бізнесі. Я була як найгарячіша кінозірка, розумієте? Ніби принцеса Діана і я були такі знамениті, а вона померла, а в мене стався інсульт. І нас забули", — писала вона.

Стоун також зізналася, що мала дев'ять викиднів. У результаті вона усиновила трьох хлопчиків: Роана, Лерда та Квіна, — яким зараз уже 22 роки, 17 і 16 років відповідно.

Акторка підкреслює, що жінка не повинна переживати втрату дитини наодинці й дуже потребує допомоги:

"У нас як у жінок немає форуму, щоб обговорити глибину цієї втрати. Я втратила дев'ятьох дітей через викидень. Це не дрібниця фізично або емоційно, але ми змушені відчувати, що це щось таке, що потрібно переносити поодинці й таємно та з якимось почуттям невдачі. Замість того, щоб отримати таке необхідне співпереживання, співчуття й зцілення, яких ми так потребуємо. Жіноче здоров'я й добробут, залишені під опікою чоловічої ідеології, стали в кращому разі слабкими, неосвіченими насправді та жорстоко пригнічують у зусиллях".

Нагадаємо, Шерон Стоун пояснила, чому її покинув молодий бойфренд.